Pronostico Girona-Osasuna: i dati sono sufficienti per dirci il finale

Lottano per non retrocedere Girona e Osasuna. E sono divise da un solo punto in classifica. Arrivata l’occasione, per i padroni di casa che sono dietro, di piazzare il sorpasso. Ci sono dei dati che per forza di cose ci dicono il finale.

Il fatto è molto semplice: non contando l’ultima sconfitta interna contro l’Atletico Madrid, una squadra di un livello diverso rispetto al Girona, quel club che un paio di anni fa era riuscito a prendersi una clamorosa qualificazione alla Champions League, davanti al pubblico amico aveva piazzato una serie di 5 risultati utili di fila che hanno permesso, tra le altre cose, pure di uscire dalla zona rossa della classifica del massimo campionato spagnolo. E questo è il primo dato.

Il secondo ovviamente riguarda l’Osasuna, una squadra che mai in trasferta nel corso di questa stagione è riuscita a prendersi i tre punti. Quindi ci sono delle problematiche. Inoltre, per chiudere l’opera, quando si affrontano queste due squadre o vince quella che gioca in casa oppure si pareggia. L’ultimo colpaccio esterno è datato dieci anni. Un lasso di tempo troppo grosso per essere preso in considerazione. Quindi sì, il Girona è pronto per il sorpasso in classifica.

Il pronostico

Per quanto vi abbiamo descritto prima è evidente sia arrivato il momento del sorpasso in classifica. Match indirizzato verso il Girona che si allontanerà momentaneamente dalla zona rossa della classifica.

Le probabili formazioni di Girona-Osasuna

GIRONA (4-5-1): Gazzaniga; Martinez, Vitor Reis, Blind, Moreno; Tsygankov, Martin, Witsel, Lemar, Gil; Vanat.

OSASUNA (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Oroz, Munoz; Budimir.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0