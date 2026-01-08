Pronostico Fulham-Middlesbrough: il compito è continuare

Fulham-Middlesbrough è una gara dei 32esimi di finale di Fa Cup: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Cinque risultati utili di fila – con una vittoria sul Chelsea nel mezzo della settimana – sono un biglietto da visita clamoroso per il Fulham. Che adesso non si vuole fermare. Non c’è motivo di farlo, soprattutto perché in questo match contro il Middlesbrough c’è una categoria di differenza. E sappiamo tutti che cambia molto dalla Premier alla Seconda Divisione inglese.

A differenza di altre squadre del massimo campionato, ai bianconeri è andata discretamente: giocare in casa, intanto – in una competizione che al di là della Manica è molto sentita – è un grosso vantaggio. Farlo, inoltre, contro una squadra di categoria inferiore completa l’opera e aiuterà sicuramente a superare il turno. Diciamolo chiaramente: tutte le squadre all’inizio dell’anno sperano di potersi inserire (sfruttando gli impegni delle big che sono molteplici) nella corsa alla manifestazione e magari puntare al trofeo più antico del Paese. Il Fulham è sicuramente una di queste, perché ogni tanto arriva anche una bella sorpresa. E la possibilità di giocarsela contro una squadra di categoria inferiore e quindi andare ai sedicesimi è sicuramente da prendere al volo. Occasione da non gettare alle ortiche in nessun modo.

Come vedere Fulham-Middlesbrough in diretta tv e streaming

La sfida Fulham-Middlesbrough, gara valida per i 32esimi di finale di Fa Cup, è in programma sabato alle 16:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Fulham è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 2.00 su Goldbet e Lottomatica e 1.98 su SportBet.

Il pronostico

Vittoria e passaggio del turno per il Fulham che in questo modo metterà in cassaforte il sesto risultato utile di fila in tutte le manifestazioni. Vincere aiuta a vincere e morale alle stelle.

Le probabili formazioni di Fulham-Middlesbrough

FULHAM (3-4-2-1): Leno; Diop, Andersen, Cuenca; Castagne, Berge, Cairney, Robinson; Wilson, Smith Rowe; Jimenez.

MIDDLESBROUGH (4-2-3-1): Brynn; Ayling, Malanda, Targett, Bangura; Hackney, Morris; Silvera, Whittaker, Burhzorg; Conway.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-1