Pronostici Serie B 10 gennaio ore 15:00: può arrivare la prima gioia in trasferta

Serie B, la serie cadetta riparte col botto. La Sampdoria dopo essersi rinforzata sul mercato cercherà di sbloccarsi fuori casa, ma il match clou è Frosinone-Catanzaro.

Il mercato ha riaperto soltanto da pochi giorni ma finora la regina indiscussa della finestra invernale dei trasferimenti è la Sampdoria. I blucerchiati, dopo una prima parte di stagione molto deludente – sono ancora in zona retrocessione e ad oggi disputerebbero i playout – hanno messo a segno già quattro colpi. Ma di quelli grossi. Oltre al giovane e talentuoso portiere Martinelli, arrivato in prestito dalla Fiorentina, il club ligure si è assicurato due pezzi da novanta come l’ex bomber del Palermo Brunori, chiuso in rosanero dal finlandese Pohjanpalo, ed il forte centrocampista Salvatore Esposito, acquistato dallo Spezia.

L’obiettivo del Doria è recuperare posizioni per poter raggiungere quantomeno la zona playoff – attualmente un obiettivo complicato se consideriamo che l’ottava ha 9 punti in più – ma una campagna acquisti di questa portata può significare solo una cosa.

Ora spetta al duo Gregucci-Foti far ingranare una squadra che ha davvero tutto per allontanarsi dalla zona rossa. Ad Avellino i blucerchiati vanno a caccia della seconda vittoria consecutiva – mai successo in stagione – dopo il 2-1 alla Reggiana a Marassi tra Natale e Capodanno. Contro gli irpini, a secco di vittorie nel mese di dicembre (tre pareggi e una sconfitta), la Sampdoria tenterà di sbloccarsi in trasferta: le uniche vittorie, infatti, sono arrivate al “Ferraris”.

Il big match della prima del 2026 però è quello tra Frosinone e Catanzaro, due tra le squadre più in forma del torneo. I ciociari sono imbattuti da ottobre e con pieno merito occupano il primo posto in classifica con tre lunghezze di vantaggio sul Venezia terzo, ma i calabresi sono scatenati. Due settimane fa gli uomini di Alberto Aquilani hanno piegato 2-0 il Cesena conquistando la quinta vittoria di fila e tornando in corsa per la promozione diretta (o quantomeno il terzo e il quarto posto). Prevediamo equilibrio allo “Stirpe” in una gara da almeno una rete per parte ed almeno due complessive.

Le previsioni sulle altre partite

Di un possibile passo falso del Frosinone può approfittarne il Monza. I brianzoli, a -1 dalla capolista, sono ripartiti alla grande dopo il momento di appannamento tra novembre e dicembre e dovrebbero riuscire a trarre vantaggio della crisi della Virtus Entella, calata progressivamente dopo un buon inizio di campionato. I liguri hanno incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque e sono terzultimi.

Un’altra big che sta andando forte è il Venezia. Tre vittorie di fila per i lagunari, che dopo la sconfitta rimediata a Catanzaro ad inizio novembre le hanno vinte tutte, ad eccezione del pari di Avellino. La squadra di Giovanni Stroppa dovrebbe andare a punti anche al Mapei Stadium contro una Reggiana in difficoltà e reduce da 4 sconfitte in 5 giornate.

Si giocano due scontri diretti, infine, nella parte bassa della classifica: il Bari, che non vince da oltre due mesi, fa visita alla Carrarese – da novembre in poi a malapena un successo per gli apuani – lo Spezia invece cercherà di non scivolare di nuovo in zona retrocessione nella trasferta di Bolzano contro il Sudtirol. Due sfide, insomma, molto tese ed in cui lo spettacolo potrebbe lasciare a desiderare.

Serie B: possibili vincenti

Sampdoria o pareggio (in Avellino-Sampdoria)

Monza (in Virtus Entella-Monza)

Venezia o pareggio (in Reggiana-Venezia)

La partita da almeno due gol complessivi

Frosinone-Catanzaro

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Frosinone-Catanzaro

Le partite da meno di tre gol complessivi

Carrarese-Bari

Sudtirol-Spezia

