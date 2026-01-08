Pronostici Arsenal-Liverpool: marcatore e tiri in porta

Arsenal-Liverpool, il pronostico sulla sfida di Premier League in programma all’Emirates Stadium: i profili sul tavolo

Protagonista di un filotto di vittorie che dura ormai da sette partite, l’Arsenal di Arteta vuole lanciare l’ennesimo messaggio di una stagione che sta letteralmente esaltando le qualità dei Gunners soprattutto dalla cintola in su.

I londinesi, però, hanno subito sempre almeno un gol nelle ultime tre partite (bottino che arriva a cinque partite se si considerano gli ultimi sei impegni ufficiali). Contro una squadra come il Liverpool che, al netto delle oggettive difficoltà degli ultimi mesi, può contare su un parco attaccanti di tutto rispetto nonostante le assenze per la Coppa d’Africa, lo spettacolo è dunque assicurato.

In ottica marcatore c’è un nome che stuzzica più degli altri: ci stiamo riferendo a Victor Gyokeres. L’ex Sporting CP – dopo un inizio un po’ in sordina – ha fatto lievitare in maniera esponenziale il livello delle sue prestazioni trovando ben cinque centri in Premier League.

Arsenal-Liverpool, il pronostico del match: la raffica di tiratori

Un dato che va sicuramente contestualizzato se si considera il tasso di Expected Gol del 6,39: insomma, è solo questione di tempo per vedere lo svedese ricalcare i fasti di Lisbona. Aprendo la voce tiratori, è sicuramente degna di nota la candidatura di Declan Rice: divenuto uno specialista dei calci piazzati, l’inglese ha segnato quattro volte in Premier scagliando dieci conclusioni verso i pali avversari.

Quattro assist sono un bottino di sicuro rispetto per Trossard al quale Arteta sta ritagliando un ruolo da autorevole protagonista in posizione di falso nueve: in alternativa ad un’ammonizione plus, l’ipotesi che il francese si renda protagonista di un altro passaggio vincente non da escludere. Sull’altro versante Gakpo Over 0,5 tiro in porta plus è un’opportunità piuttosto ghiotta.

Gyokeres marcatore plus; Declan Rice e Gakpo Over 0,5 tiro in porta plus; Trossard assist o ammonito plus si trovano a quota 19,92 su Goldbet.