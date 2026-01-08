I pronostici di giovedì 8 gennaio: Serie A, Premier League e non solo

I pronostici di giovedì 8 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, la Supercoppa di Spagna, la Supercoppa di Francia e la Saudi Pro League

Il turno infrasettimanale di Serie A si chiude questo giovedì con due partite in programma: Cremonese-Cagliari e Milan-Genoa. La squadra di Davide Nicola è ancora ben lontana dalla zona retrocessione, ma dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate sarà molto importante evitare un altro passo falso contro i rossoblù.

Un pareggio potrebbe accontentare tutte e due le squadre soprattutto se il Milan di Max Allegri farà il suo dovere contro il Genoa, con la cura De Rossi che sembra avere perso efficacia viste le ultime tre sconfitte seguite da un deludente 1-1 contro il disastroso Pisa in casa.

I pronostici sulle altre partite

Il vero spettacolo di questo giovedì non sarà però in Italia ma all’estero. Si gioca la seconda semifinale di Supercoppa di Spagna con il derby sempre acceso tra Atletico Madrid e Real Madrid. Promette scintille anche la finale di Supercoppa di Francia con il PSG che vorrà vendicare la sconfitta subita in campionato dal Marsiglia, che ha iniziato il 2026 come peggio non poteva con una clamorosa sconfitta interna contro il Nantes.

In Premier League si gioca un altro partitone, tra Arsenal e Liverpool: potrebbe essere un passaggio di consegne, visto che i primi in classifica affrontano i campioni in carica che non stanno riuscendo a ripetere gli straordinari risultati della passata stagione: per l’allenatore Arne Slot questa potrebbe essere l’ultima chiamata e Arteta sarebbe ben felice di vestire i panni del carnefice. Spettacolo assicurato.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Arsenal-Liverpool, Premier League, ore 21:00

Vincenti

CREMONESE O PAREGGIO (in Cremonese-Cagliari, Serie A, ore 18:30)

(in Cremonese-Cagliari, ore 18:30) MILAN (in Milan-Genoa, Serie A, ore 21:00)

(in Milan-Genoa, ore 21:00) AL HILAL (in Al Hilal-Al Hazem, Saudi Pro League, ore 15:55)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Arsenal-Liverpool , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Al Hilal-Al Hazem , Saudi Pro League, ore 15:55

, Saudi Pro League, ore 15:55 Qatar SC-Al Sadd, Stars League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Nassr-Al Qadsiah , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 PSG-Marsiglia , Supercoppa di Francia, ore 19:00

, Supercoppa di Francia, ore 19:00 Atletico Madrid-Real Madrid, Supercoppa di Spagna, ore 20:00

Il “clamoroso”

• X in Bournemouth-Tottenham, Premier League, ore 20:30