Pronostico PSG-Marsiglia: Luis Enrique ricomincia come ha chiuso

Psg-Marsiglia è la finale della Supercoppa di Francia e si gioca giovedì 8 gennaio alle 19: pronostico e dove vederla

Di polemiche ce ne sono state anche prima di questa finale: De Zerbi, allenatore del Marsiglia, non le ha mandate a dire sul fatto che questo match si giochi in Kuwait. Però gli interessi economico sono così forti che è inutile pensare che le cose possano cambiare da un momento all’altro.

Il primo trofeo dell’annata francese – così come successo in Italia – si assegna lontano dai confini nazionali e ovviamente parliamo di una squadra favorita e di una costretta a inseguire, nonostante in campionato i marsigliesi, nell’unico confronto che c’è stato in questa stagione, hanno portato a casa l’intero malloppo. Non sarà così in questa occasione per una serie di motivi che conosciamo tutti. Intanto: il Psg – che lo scorso anno ha vinto tutto quello che era possibile vincere e ha chiuso il 2025 con la Coppa Intercontinentale, per non perdere il vizio – ha uno squadrone e si è messo alle spalle i problemi infortuni. Il secondo: dentro il Marsiglia sono davvero pochi i giocatori che hanno giocato questo tipo di partite quindi un poco di paura di sarà. Anche se De Zerbi ovviamente cercherà di allentare la tensione. Infine c’è anche il momento del Psg che ha attraversato una fase critica in questa annata ma che l’ha già superata, rimanendo attaccato al Lens che guida clamorosamente il campionato francese.

Tutti fattori questi che in un match del genere possono assolutamente fare la differenza e la faranno. Quindi non vediamo proprio come questo match possa finire in maniera diversa rispetto ad un’affermazione del Psg. Che sì, continuerà clamorosamente ad alzare trofei.

Come vedere Psg-Marsiglia in diretta tv e in streaming