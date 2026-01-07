Pronostico Milan-Genoa: la striscia tocca 17

Milan-Genoa è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ipotizzabile, non tanto per la rosa che ha a disposizione – falcidiata inoltre da molti infortuni – che il Milan se la potesse giocare in questo modo con Napoli e Inter lì in testa alla classifica.

Ipotizzabile per Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più vincenti degli ultimi anni, ipotizzabile per il fatto che questa squadra non ha nessun impegno in mezzo alla settimana quindi ha la possibilità di preparare nel migliore dei modi le partite. Insomma, un fattore che, come abbiamo visto lo scorso anno con il Napoli, potrebbe fare la differenza. Detto questo è evidente che il Milan – che ha perso solo con la Cremonese al debutto – abbia dei problemi con le piccole. Perché poi a San Siro sono arrivati anche i pareggi con Pisa e Sassuolo, per dire. Un po’ di punti buttati al vento. Ma questa volta contro il Genoa non dovrebbe succedere.

De Rossi ha sicuramente dato un’anima diversa ai liguri, non solo battagliera, ma soprattutto sotto il profilo tattico ha apportato delle modifiche che hanno aiutato la squadra a risollevarsi. Ma anche uno dei tecnici più intelligenti della Serie A sa benissimo che questo tipo di match sono complicati. Ed è difficile pensare ad un Genoa che porti via punti, in questo momento, dal Meazza. Meglio concentrarsi sugli impegni del fine settimana.

Come vedere Milan-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Milan-Genoa, in programma giovedì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata 1.42 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Continua la corsa del Milan verso obiettivi importanti. Continua la corsa di Allegri – anche se è presto per ammetterlo pubblicamente – verso lo scudetto. Match deciso. E come al solito potrebbe esserci una sola squadra a segno.

Le probabili formazioni di Milan-Genoa

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic.

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colomba.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1