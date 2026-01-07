Pronostico Getafe-Real Sociedad: la mossa per il colpo ospite

Getafe-Real Sociedad è una gara della diciannovesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico

Tre punti in favore del Getafe dividono in classifica queste due squadre. Ventuno e diciotto. E tutti si aspettavano senza dubbio qualcosa di meglio da parte dei baschi che vivono una delle stagioni più complicate degli ultimi anni.

Con il pareggio sul campo del Vallecano, il Getafe ha messo fine a una serie di quattro partite con altrettante sconfitte iniziando con un mezzo sorriso il nuovo anno. Pareggiare in trasferta non è mai semplice. E il carattere s’è visto, quello che chiedeva il tecnico. Sono tre i risultati utili di fila della Real Sociedad che il 2026 lo ha iniziato con un pareggio importantissimo contro l’Atletico Madrid. Anche in questo caso parliamo di una squadra viva che ha avuto la capacità di rimanere dentro il match nel momento più complicato e poi andare a riprendere i madrileni subito, non dando la possibilità di allungare. La rete di Guedes è stata salvifica.

A livello di uomini la Real Sociedad ha qualcosa in più. Una squadra molto tecnica che dovrebbe essere in altre situazioni di classifica. E magari questo pareggio potrebbe dare quella spinta in più che serve. Soprattutto se gli ospiti riuscissero a chiudere il primo tempo davanti. Ed è qui che si deve puntare: il Getafe infatti nelle ultime 14 partite di campionato alla fine dei 45′ non è mai stato in vantaggio e inoltre, sempre nella prima parte di gara, ha segnato solamente 4 gol in questa Liga. Una squadra diesel. Con un’accelerata iniziale la Real Sociedad potrebbe davvero portare un ottimo risultato a casa.

Come vedere Getafe-Real Sociedad in diretta tv e streaming

La sfida Getafe-Real Sociedad, gara valida per la diciannovesima giornata della Liga spagnola, è in programma venerdì alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria della Real Sociedad è quotata 2.50 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.53 su Goldbet e Lottomatica e 1.50 su SportBet.

Il pronostico

Il colpo, dentro una gara da meno di tre reti complessive, lo potrebbe piazzare la Real Sociedad.

Le probabili formazioni di Getafe-Real Sociedad

GETAFE (4-4-2): Soria; Iglesias, Duarte, Djene, Rico; Kiko, Milla, Arambarri, Martin; Liso, Juanmi.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambaru, Martin, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Turrientes, Soler, Guedes; Mendez, Oyazarbal.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1