Pronostico Arsenal-Liverpool: rivincita e ko definitivo

Arsenal-Liverpool è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Ad agosto il Liverpool in casa ha battuto l’Arsenal. Era la terza giornata, sembrava iniziato un altro cammino solitario della squadra di Slot verso il campionato e la solita stagione difficile dei Gunners. A distanza di mesi le cose sono state ribaltate. E adesso, per l’Arsenal, è arrivato il momento di dare il ko definitivo ai Reds.

Niente più “doppietta” nelle gare di campionato come successo nelle ultime stagioni. Stavolta le cose andranno in maniera totalmente diversa. Arteta toccherà otto vittorie consecutive in stagione tra campionato e coppa infliggendo al Liverpool una sconfitta pesantissima dopo un’ottima serie di risultati utili. Ma si sa, Slot non è quello dello scorso anno e anche se ha vinto molto da un po’ di tempo a questa parte (le ultime due però sono state pareggi) non ha dimostrato di possedere quella cattiveria e quella convinzione che lo scorso anno gli hanno permesso di essere davanti a tutti sin dalle prime battute della stagione.

I sei punti di vantaggio che i Gunners hanno sul City, unica vera squadra che in questa stagione cercherà di tenere testa ai londinesi, alla fine di questo turno infrasettimanale rimarranno tali.

Come vedere Arsenal-Liverpool in diretta tv e in streaming

La sfida Arsenal-Liverpool è in programma mercoledì alle 21. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.55 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.78 su SportBet.

Il pronostico

L’Arsenal allunga e di fatto chiuderà tutte le possibilità, se mai ce ne fossero ancora, al Liverpool di rientrare in corsa per mantenere la Premier dalla propria parte. Match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Arsenal-Liverpool

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Szoboszlai, Wirtz, Jones; Gakpo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1