Pronostico Al Nassr-Al Qadsiah: motivazioni extra per la vittoria

Al Nassr-Al Qadsiah è una partita valida per la tredicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

Dopo una prima parte di stagione sempre in vetta, e anche con diversi punti di vantaggio, un momento di appannamento fisiologico ha “permesso” all’Al Nassr di Ronaldo e soci di perdere la testa della classifica. Ma la differenza rispetto all’Al Hilal di Inzaghi è di un solo punto. E il campionato è ancora lungo.

In ogni caso, giovedì pomeriggio, ci saranno delle motivazioni extra per questa squadra che conoscerà il risultato – quasi scontato – dell’altra squadra che al momento conduce davanti a tutti. E quindi o per rimanere attaccati (cosa più probabile) oppure per tentare il sorpasso, l’Al Nassr cercherà in tutti i modi di prendersi questi tre punti. Di vitale importanza, ovviamente. Non sarà semplicissimo: gli ospiti sono quinti in classifica e vengono da due vittorie di fila che hanno di fatto messo alle spalle un momento di crisi profonda con tre sconfitte nelle ultime quattro. Adesso le cose si sono aggiustate, è evidente, ma per uscire indenni da questo campo non basterà. Tutto ci dice che, dopo una sconfitta forse immeritata, Ronaldo e soci riprenderanno la corsa.

Come vedere Al Nassr-Al Qadsiah in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al Qadsiah, in programma giovedì alle 18:30 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

Il pronostico

Al Nassr vincente, senza discussioni. Le motivazioni faranno la differenza. La gara regalerà almeno tre reti complessive, soprattutto perché gli ospiti quasi sicuramente troveranno la via del gol.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Qadsiah

AL NASSR (4-4-2): Al Aqidi; Al Ghannam, Al Amri, Martinez, Al Nasser; Wesley, Brozovic, Angelo, Coman; Ronaldo, Joao Felix.

AL QADSIAH (4-4-2): Casteels; Abu Al Shamat, Fernandez, Alvarez, Al Shahrani; Nandez, Weigl, A Juwayr, Bonsu Bah; Quinones, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1