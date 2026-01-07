Pronostico Al-Hilal-Al Hazem: nella confusione Inzaghi resta in vetta

Al-Hilal-Al Hazem è una partita valida per la tredicesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla

C’è un po’ di confusione in questo momento dentro l’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Cancelo è andato via, qualche altro elemento potrebbe portare – vedi il portiere – e il tecnico ha chiesto un difensore centrale che al momento non è arrivato. Inoltre si parla di un addio alla fine di questa stagione di Theo Hernandez. Il primo posto in classifica non ha portato serenità.

Sì, perché sfruttando alcuni mezzi passi falsi dell’Al Nassr arrivati nel corso delle ultime settimane, l’Al-Hilal se n’è andato in testa e per almeno un altro po’ di giorni ci rimarrà, visto che l’impegno contro l’Al Hazem, formazione che occupa una posizione di classifica anonima, a metà della graduatoria, non è sicuramente visto come un impegno insormontabile dagli uomini dell’ex Inter. Che stanno bene, evidentemente. Che da settembre in poi hanno vinto sempre, sia i match di campionato, sia quelli di Coppa. Ma si sapeva: quando in squadra hai dei giocatori così forti e in panchina un tecnico che ha giocato due delle ultime tre finali di Champions League, le cose non potrebbero andare in maniera diversa. Il discorso su chi vincerà questo match ci pare possa essere archiviato in un solo modo.

Come vedere Al-Hilal-Al Hazem in diretta tv e in streaming

Al-Hilal-Al Hazem, in programma giovedì alle 15:55 potrebbe essere seguita in Italia grazie a Sportitalia che i diritti del massimo campionato saudita. Anche se non tutti i match vengono trasmessi in diretta. Al momento non c’è nessuna certezza se questa gara sarà mandata in esclusiva, quindi bisogna attendere il palinsesto.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Al-Hilal è quotata 1.12 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.83 su Goldbet, Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria dell’Al-Hilal, insomma, non è in discussione. Il match potrebbe regalare anche tre reti complessive e pure una rete dell’Al Hazem, che nel corso delle ultime dieci solamente in due occasiono non è riuscito a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Al-Hilal-Al Hazem

AL-HILAL (3-4-3): Al Rubaie; Tambakti, Neves, Al Harbi; Al Yami, Kanno, Milinkovic-Savic, Hernandez; Malcom, Marcos Leonardo, Nunez.

AL HAZEM (5-3-2): Varela; Al Shamrani, Issa, Al Dakheel, Boutouil, Al Nakhli; Carvalho, Rosier, Al Sayyali; Al Habashi, Martins.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1