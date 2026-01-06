Pronostico Sassuolo-Juventus: marcatore e tiri in porta

Sassuolo-Juventus, i numeri parlano chiaro: la scelta sul possibile marcatore e sui tiratori dell’incontro

Yildiz-centrica. La Juventus si aggrappa al suo numero 10 per provare a consolidare il quarto posto in classifica, obiettivo minimo stagionale e autentico punto di non ritorno in vista della programmazione futura. Ferita dal pareggio tra mille recriminazioni maturato contro il Lecce, la “Vecchia Signora” è in cerca di riscatto su un campo comunque molto ostico.

Senza un centravanti di riferimento in grado di trascinare da solo la squadra, una parte consistente della manovra bianconera passa tra i piedi del fuoriclasse turco. Sfortunato contro Roma e Lecce – dove solo il palo gli ha impedito di esultare – l’ex Bayern Monaco ha già siglato sei reti in Serie A, merito anche di un XG complessivo pari al 4,59.

Cifre tutt’altro che banali che fanno luce solo in parte sull’importanza di un calciatore decisivo: vista anche la componente “sfortuna”, la scelta di indicarlo come marcatore plus sembra configurarsi come quella più congeniale.

Sassuolo-Juventus, la scelta sui tiratori della gara

Agendo a supporto dell’unica punta, libero di svariare su tutto il fronte offensivo e di inserirsi con i tempi giusti, Weston McKennie è il vero tuttocampista dello scacchiere della Juventus. Molto spesso letale con il Sassuolo – al quale ha già avuto modo di segnare – il texano dovrebbe consolidare il bottino di 19 conclusioni complessive, sei delle quali indirizzate nello specchio: l’occasione è ghiotta.

Come detto, i padroni di casa hanno diverse armi con cui riuscire a far male ad una squadra ancora in costruzione: soprattutto se in giornata, Laurienté e Pinamonti sono due candidature dai quali risulta piuttosto difficile prescindere in ottica tiratori.

Yildiz marcatore plus; McKennie, Laurienté e Pinamonti Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 10,96 su Goldbet.