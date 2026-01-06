Pronostico Fulham-Chelsea: derby pieno di insidie per i Blues

Fulham-Chelsea è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nel momento in cui scriviamo non sappiamo ancora se sulla panchina del Chelsea, nel derby contro il Fulham, potrà accomodarsi il candidato numero uno a prendere il posto di Enzo Maresca – la cui rottura con il club londinese si è consumata nella scorsa settimana – vale a dire l’attuale tecnico dello Strasburgo, Liam Rosenior. L’accordo con i Blues c’è già. Rimane da capire se verranno espletate le pratiche burocratiche prima di mercoledì oppure bisognerà aspettare il prossimo fine settimana per l’esordio ufficiale del 41enne allenatore inglese che stava facendo benissimo in Francia dopo il biennio all’Hull City.

Nel frattempo il Chelsea, con il traghettatore Calum McFarlane al timone, è riuscito ad evitare la sconfitta all’Etihad Stadium contro il Manchester City di Pep Guardiola. Domenica scorsa i londinesi, nonostante il terremoto in panchina, sono usciti imbattuti dalla sfida contro la seconda forza del campionato, riacciuffata in pieno recupero da un gol di Enzo Fernandez (1-1).

Blues senza vittorie nelle ultime quattro

Un punto d’oro in un momento complicatissimo, con la vittoria che però continua a mancare dal 13 dicembre. Nelle ultime quattro giornate il Chelsea ha ottenuto solamente tre pareggi, perdendo terreno nei confronti delle altre big nella lotta per il quarto posto.

La qualificazione alla prossima Champions League, tuttavia, rimane un obiettivo alla portata: i Blues sono quinti a pari punti con il Manchester United ed a -3 dal Liverpool. Il Fulham, dal canto suo, cercherà di approfittare di questa “fase di transizione” in casa Chelsea. I Cottagers hanno appena fermato il Liverpool nel loro stadio (2-2) al termine di un altro match rocambolesco in cui è successo tutto nei minuti di recupero. In svantaggio 2-1 al 94′, per gli uomini di Marco Silva sembrava ormai finita ma dopo tre giri di lancette, al 97′, è arrivato il miracoloso pareggio di Reed. Quinto risultato utile di fila per un Fulham che di punti ne ha 28 e che resta in piena corsa per un posto in Europa.

Come vedere Fulham-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra Fulham e Chelsea è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.71 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su Goldbet e Lottomatica e a 1.62 su Sportbet.

Il pronostico

Il Fulham ha dimostrato carattere nel match con il Liverpool, confermando il fatto di essere in un buon momento. Per i Cottagers si tratta inevitabilmente di una partita molto sentita quella con i vicini di casa, che a Craven Cottage non perdono da tre anni esatti (quattro vittorie Chelsea negli ultimi cinque precedenti). La sensazione è che la squadra di Marco Silva riesca a strappare almeno un punto anche contro i cugini in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fulham-Chelsea

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Lukic, Berge; Wilson, Smith Rowe, Kevin; Raul Jimenez.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1