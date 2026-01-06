Pronostico Fenerbahçe-Samsunspor: al quinto tentativo cambia tutto

Fenerbahce-Samsunspor è valida per la semifinale della Supercoppa di Turchia. Probabili formazioni e pronostico

Il secondo posto in classifica a tre punti dal Galatasaray permette al Fenerbahce di guardare con molto interesse, a differenza di quello che è successo lo scorso anno, alla possibilità di tornare a vincere in Patria. E diciamolo chiaramente: questa squadra, per gli uomini che ha a disposizione, è la sola che può tenere testa ai cugini di Istanbul.

Qui però c’è in palio la finale della Supercoppa e al quinto tentativo, contro il Samsunspor, verrà ribaltato un risultato che è venuto fuori tropo spesso negli incroci. Venuto fuori, inoltre, anche in maniera inaspettata, c’è da dirlo. Infatti il Fener, nelle ultime quattro uscite, ha sempre pareggiato. Punti persi per strada che poi possono fare la differenza, quindi è oggettivamente venuta l’ora di prendersi una bella rivincita.

Anche perché il momento del Samsunspor non è dei migliori. Sì, è arrivata una vittoria nell’ultima gara giocata (in Coppa di Turchia) ma prima sono state cinque le sconfitte di fila anticipate da tre pareggi. Insomma, momento molto delicato in generale che ci permette di dire una cosa che ci pare ovvia, adesso, anche se nell’ultimo periodo non è stato proprio così.

Come vedere Fenerbahce-Samsunspor in diretta tv e streaming

La sfida Fenerbahce-Samsunspor gara valida per la semifinale della Supercoppa di Turchia è in programma martedì 6 gennaio alle 18:30. Il match in questione non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming in Italia. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di questa gara.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Fenerbahce è quotata 1.47 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.83 su Goldbet e Lottomatica e 1.84 su SportBet.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Fener vincente. Dopo quattro pareggi di fila torna a prendersi una gioia contro una squadra evidentemente in difficoltà e che vorrebbe. Ma non potrà.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Samsunspor

FENERBAHCE (4-2-3-1): Ederson; Muldur, Skriniar, Oosterwolde, Mercan; Yuksek, Fred; Asensio, Alvarez, Akturkoglu; Duran.

SAMSUNSPOR (4-1-4-1): Kocuk; Yavru, Satka, Van Drongel, Tomasson; Makoumbou; Kilinc, Holse, Aydin, Musaba; Marius.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0