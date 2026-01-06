Pronostico Everton-Wolverhampton: prima gioia nel 2026

Everton-Wolverhampton è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante il Wolverhampton abbia iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno – è arrivata la prima vittoria in campionato e prima il pareggio sul campo del Manchester United – le possibilità che gli ospiti alla fine della stagione si possano salvare sono davvero ridotte al lumicino. Sei punti conquistati fino al momento di fatto sono una sentenza.

L’Everton invece ha iniziato male, con una sconfitta interna contro il Brentford che ha fatto quattro gol – il doppio di quelli subiti nel corso delle ultime quattro sfide – facendo rimpiangere il fatto che il campionato sia iniziato così presto. Ma per la squadra blu di Liverpool – che potrebbe anche rinforzarsi nel corso di questa sessione di mercato – arriva l’occasione di rifarsi immediatamente e riprendere la corsa per la zona Europa, visto che la classifica è davvero cortissima e le possibilità, con un paio di vittorie di fila, ci sono tutte.

Quello dei Wolves è stato solamente un lampo e tale rimarrà. Senza nessuna possibilità che questa striscia possa continuare. Per l’Everton, inoltre, arriva l’opportunità di prendersi pure la rivincita rispetto all’eliminazione in Coppa di Lega dello scorso mese di settembre. Sì, questo sarà il terzo confronto stagionale tra queste due squadre (nel primo in campionato è arrivato il colpo esterno) e sarebbe normale chiudere i conti sul 2-1 negli scontri diretti. Crediamo sarà così.

Il pronostico

Prima vittoria nel 2026 per l’Everton, dentro una partita nella quale solamente i padroni di casa dovrebbero riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Everton-Wolverhampton

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Iroegbunan, Garner; Dibling, Rohl, Grealish; Barry.

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Sa; Mosquera, Doherty, Krejci; Tchatchoua, Arias, Andre, Mane, Bueno; Arokodare, Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0