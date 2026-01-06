Pronostico Brentford-Sunderland: si continua a braccetto

Brentford-Sunderland è una partita della ventunesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le due squadre rivelazione della Premier League viaggiano a braccetto con 30 punti in classifica a testa e con la possibilità di guardare con molto ottimismo al futuro. Sta meglio il Brentford, in questo momento, perché viene da 3 vittorie nelle ultime quattro e, nel fine settimana scorso, si è andato a imporre sul campo dell’Everton.

Il Sunderland però non perde mai: sono cinque i risultati utili di fila (una vittoria, la più lontana contro il Newcastle) e quattro pareggi. L’ultimo contro il Tottenham in trasferta. In poche parole parliamo di una squadra che ha una forza caratteriale enorme e che ormai, da neopromossa, ha conquistato con larghissimo anticipo la salvezza. Da qui in poi, comunque, sarà divertimento per tutti.

E il divertimento, con la testa libera, porta ai gol. E porta a risultati che fanno bene a tutti e che stanno bene a tutti. Perché parliamoci chiaro: nonostante la classifica sia corta, non è che ci siano queste grosse percentuali di andare in Europa il prossimo anno. Quindi meglio chiudere in maniera aritmetica quello che è il discorso salvezza. E come ci si avvicina? Mettendo mattone dopo mattone e in questo caso parliamo di un pareggio.

Come vedere Brentford-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Sunderland è in programma mercoledì alle 20:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Le squadre libere dai pensieri, come detto, regalano gol ed emozioni. E queste due sono sicuramente libere da ogni tipo di preoccupazione. Quindi match da GOL.

Le probabili formazioni di Brentford-Sunderland

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Henry; Janeit, Yarmolyuk; Lewis-Potter, Jensen, Schade; Brobbey.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Geertruida, Xhaka; Mayende, Le Fee, Adingra; Brobbey.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1