Pronostico Benfica-Braga: Mourinho ha il dente avvelenato

Benfica-Braga è valida per la semifinale di Coppa di Lega del Portogallo. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

La partita di campionato di qualche settimana fa finita 2-2 ha fatto scattare la solita polemica di Mourinho che si è visto annullare un gol per lui regolare e alla fine del match è andato a dire ai microfoni che il Benfica aveva vinto. Purtroppo per lui non è stato così anche se adesso lo Special One in questo match che si gioca a campo neutro ha subito la possibilità di prendersi una rivincita e andare in finale di Coppa di Lega.

Queste partite di solito Mou non le sbaglia. Lo abbiamo visto nel corso degli anno quello che è in grado di fare. Le prepara alla perfezione, intanto, e poi riesce a far tirare dai suoi uomini qualcosa di unico, qualcosa non si vede spesso. Insomma, ci pare ci siano tutti i presupposti per vedere il Benfica in finale.

Anche perché, restando poi nel tema della partita di campionato, c’è da dire che ai punti il Benfica avrebbe sicuramente meritato la vittoria per quello che era riuscito a fare. E tenendo presente che lo aveva pure fatto sul campo del Braga, è evidente che questa semifinale sia molto ma molto indirizzata. Mou si andrà a giocare un altro trofeo.

Come vedere Benfica-Braga in diretta tv e streaming

La sfida Benfica-Braga, gara valida per la semifinale di Coppa di Lega, in programma mercoledì 7 gennaio alle 21, non potrà essere seguita in Italia né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming. Il match in questione, insomma, non si potrà vedere da nessuna parte.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata 1.65 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Benfica vincente e in finale. Mou le partite così non le sbaglia mai e poi, oltre questo, c’è anche il fatto che il Benfica è una squadra nettamente superiore al Braga.

Le probabili formazioni di Benfica-Braga

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis.

BRAGA (3-4-3): Hornicek; Vitor Carvalho, Oliveira, Arrey-Mbi; Gomez, Moutinho, Gorby, Lelo; Victor, Navarro, Horta.



POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0