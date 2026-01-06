Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: senza storia come in campionato

Barcellona-Athletic Bilbao è una partita valida per le semifinali della Supercoppa di Spagna e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La federazione spagnola è stata la prima ad introdurre la novità della Final Four per la Supercoppa di Spagna, che ormai dal 2020 va in scena in Arabia Saudita, a Gedda, con il nuovo format (poi imitato anche dalla Lega Serie A). Con Barcellona e Real Madrid che lo scorso anno hanno fatto la parte del leone – i blaugrana hanno vinto Liga e Coppa del Re, arrivando in entrambi i casi davanti ai rivali storici – stavolta partecipano alla competizione la terza e la quarta classificata nell’ultimo campionato, rispettivamente Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Nella prima delle due semifinali toccherà proprio al club basco scombinare i piani della corazzata di Hansi Flick, che sognano un’altra finalissima con i Blancos.

Il Barcellona, che in Arabia Saudita è chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa, è ripartito alla grande dopo la sosta natalizia: Dani Olmo e Lewandowski sabato scorso hanno domato i cugini dell’Espanyol in un derby tiratissimo, risolto solamente nei minuti finali. L’ex Lipsia l’ha sbloccata a 4 minuti dalla fine ed allo scoccare del 90′ il centravanti polacco ha messo il sigillo definitivo (0-2).

Otto vittorie di fila per i blaugrana

Si è trattato dell’ottavo successo consecutivo tra le varie competizioni, striscia vincente che va avanti ormai da novembre. Vittoria fondamentale anche per non far riavvicinare il Real Madrid, rimasto a -4 dalla vetta occupata da diverse settimane dai catalani. Non sta attraversando un momento positivo invece l’Athletic Bilbao, che rispetto alla scorsa stagione sembra essersi ridimensionato nonostante in estate fosse riuscito a tenere la stella Nico Williams (cercato proprio dal Barcellona). I baschi sono ottavi a quota 24 punti, attardati nella corsa all’Europa. In Liga i tre punti mancano da un mese esatto e da allora l’unico sorriso è arrivato in Coppa del Re contro un avversario di categoria inferiore, l’Ourense. Nella prima uscita del 2026 la squadra di Ernesto Valverde non è andata al di là di un pareggio con l’Osasuna (1-1), con Guruzeta che nella ripresa ha riacciuffato i navarri.

Flick ha tutti a disposizione eccetto Gavi e Christensen. In attacco Ferran Torres dovrebbe vincere il ballottaggio con Lewandowski. Il trio sulla trequarti sarà invece formato da Raphinha, Lamine Yamal e Rashford. Valverde invece è senza Prados, Laporte e Egiluz.

Come vedere Barcellona-Athletic Bilbao in streaming gratis

La semifinale della Supercoppa di Spagna tra Barcellona ed Athletic Bilbao è in programma mercoledì alle 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in Arabia Saudita. Si potrà seguire la sfida gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.47 su Sportbet. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Lo scorso novembre, nel match di campionato, non ci fu storia. Il Barcellona strapazzò 4-0 i baschi, in dieci uomini da inizio ripresa a causa dell’espulsione di Sancet (ma il Barça era già avanti di tre gol). La sensazione è che anche a Gedda assisteremo ad una gara a senso unico, con la difesa dell’Athletic – la più battuta tra le prime 10 della classifica della Liga – che difficilmente riuscirà a contenere l’attacco stellare dei blaugrana. I catalani verosimilmente segneranno dai due ai quattro gol.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Barcellona-Athletic Bilbao

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Pedri, de Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran Torres.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1