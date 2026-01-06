Pronostico Barcellona-Athletic Bilbao: senza storia come in campionato

di

Barcellona-Athletic Bilbao è una partita valida per le semifinali della Supercoppa di Spagna e si gioca mercoledì alle 20:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

La federazione spagnola è stata la prima ad introdurre la novità della Final Four per la Supercoppa di Spagna, che ormai dal 2020 va in scena in Arabia Saudita, a Gedda, con il nuovo format (poi imitato anche dalla Lega Serie A). Con Barcellona e Real Madrid che lo scorso anno hanno fatto la parte del leone – i blaugrana hanno vinto Liga e Coppa del Re, arrivando in entrambi i casi davanti ai rivali storici – stavolta partecipano alla competizione la terza e la quarta classificata nell’ultimo campionato, rispettivamente Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Nella prima delle due semifinali toccherà proprio al club basco scombinare i piani della corazzata di Hansi Flick, che sognano un’altra finalissima con i Blancos.

Lewandowski
Il Barcellona, che in Arabia Saudita è chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa, è ripartito alla grande dopo la sosta natalizia: Dani Olmo e Lewandowski sabato scorso hanno domato i cugini dell’Espanyol in un derby tiratissimo, risolto solamente nei minuti finali. L’ex Lipsia l’ha sbloccata a 4 minuti dalla fine ed allo scoccare del 90′ il centravanti polacco ha messo il sigillo definitivo (0-2).

Otto vittorie di fila per i blaugrana

Si è trattato dell’ottavo successo consecutivo tra le varie competizioni, striscia vincente che va avanti ormai da novembre. Vittoria fondamentale anche per non far riavvicinare il Real Madrid, rimasto a -4 dalla vetta occupata da diverse settimane dai catalani. Non sta attraversando un momento positivo invece l’Athletic Bilbao, che rispetto alla scorsa stagione sembra essersi ridimensionato nonostante in estate fosse riuscito a tenere la stella Nico Williams (cercato proprio dal Barcellona). I baschi sono ottavi a quota 24 punti, attardati nella corsa all’Europa. In Liga i tre punti mancano da un mese esatto e da allora l’unico sorriso è arrivato in Coppa del Re contro un avversario di categoria inferiore, l’Ourense. Nella prima uscita del 2026 la squadra di Ernesto Valverde non è andata al di là di un pareggio con l’Osasuna (1-1), con Guruzeta che nella ripresa ha riacciuffato i navarri.

I giocatori dell'Athletic Bilbao in cerchio
Flick ha tutti a disposizione eccetto Gavi e Christensen. In attacco Ferran Torres dovrebbe vincere il ballottaggio con Lewandowski. Il trio sulla trequarti sarà invece formato da Raphinha, Lamine Yamal e Rashford. Valverde invece è senza Prados, Laporte e Egiluz.

Come vedere Barcellona-Athletic Bilbao in streaming gratis

La semifinale della Supercoppa di Spagna tra Barcellona ed Athletic Bilbao è in programma mercoledì alle 20:00 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda, in Arabia Saudita. Si potrà seguire la sfida gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che si è aggiudicato i diritti sulla manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Lo scorso novembre, nel match di campionato, non ci fu storia. Il Barcellona strapazzò 4-0 i baschi, in dieci uomini da inizio ripresa a causa dell’espulsione di Sancet (ma il Barça era già avanti di tre gol). La sensazione è che anche a Gedda assisteremo ad una gara a senso unico, con la difesa dell’Athletic – la più battuta tra le prime 10 della classifica della Liga – che difficilmente riuscirà a contenere l’attacco stellare dei blaugrana. I catalani verosimilmente segneranno dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Barcellona-Athletic Bilbao

BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia, Balde; Pedri, de Jong; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; Ferran Torres.
ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; de Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
