I pronostici di martedì 6 gennaio: Serie A, Premier League e Coppa d’Africa

I pronostici di martedì 6 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League e gli ultimi due ottavi di finale di Coppa d’Africa

Serie A senza soste, si torna subito in campo per il turno dell’Epifania. Si parte con tre partite in programma questo martedì: alle 15:00 il Como proverà a battere anche il Pisa per avvicinarsi sempre più alla zona Champions League. Alle 18:00 la Roma sul campo del Lecce proverà a dimenticare subito la sconfitta contro il Lecce.

Chiude alle 20:45 la sfida tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri reduci dal brutto pareggio interno contro il Lecce che costringe Spalletti a prendersi i tre punti al Mapei Stadium per non dire già addio con largo anticipo ai sogni Scudetto, visto che Inter, Napoli e Milan hanno messo il turbo.

I pronostici sulle altre partite

Negli ultimi due ottavi di finale di Coppa d’Africa ci sono due squadre favorite per la qualificazione: l’Algeria non dovrebbe avere problemi contro la Repubblica Democratica del Congo, così come la Costa d’Avorio è favorita sul Burkina Faso.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + MULTIGOL 2-5 in Pisa-Como, Serie A, ore 15:00

Vincenti

ALGERIA (in Algeria-DR Congo, Coppa d’Africa, ore 17:00)

(in Algeria-DR Congo, ore 17:00) COSTA D’AVORIO (in Costa d’Avorio-Burkina Faso, Coppa d’Africa, ore 20:00)

(in Costa d’Avorio-Burkina Faso, ore 20:00) ROMA (in Lecce-Roma, Serie A, ore 18:00)

(in Lecce-Roma, ore 18:00) FENERBAHCE (in Fenerbahce-Samsunspor, Supercoppa di Turchia, ore 18:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

– 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Rangers-Aberdeen , Scottish Premier, ore 21:00

, Scottish Premier, ore 21:00 Airdrieonians-Montrose , Scotland League Challenge Cup, ore 20:45

, Scotland League Challenge Cup, ore 20:45 Macclesfield FC-Radcliffe, National League Nord, ore 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

West Ham-Nottingham Forest , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Sassuolo-Juventus, Serie A, ore 20:45

Comparazione quota totale (gol + over): 10.66 GOLDBET ; 10.33 SPORTBET; 10.66 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Rangers-Aberdeen, Scottish Premier, ore 21:00