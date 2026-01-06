I pronostici di martedì 6 gennaio: Serie A, Premier League e Coppa d’Africa

di

I pronostici di martedì 6 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League e gli ultimi due ottavi di finale di Coppa d’Africa

Serie A senza soste, si torna subito in campo per il turno dell’Epifania. Si parte con tre partite in programma questo martedì: alle 15:00 il Como proverà a battere anche il Pisa per avvicinarsi sempre più alla zona Champions League. Alle 18:00 la Roma sul campo del Lecce proverà a dimenticare subito la sconfitta contro il Lecce.

I pronostici di martedì 6 gennaio: Serie A, Premier League e Coppa d'Africa

 

Chiude alle 20:45 la sfida tra Sassuolo e Juventus, con i bianconeri reduci dal brutto pareggio interno contro il Lecce che costringe Spalletti a prendersi i tre punti al Mapei Stadium per non dire già addio con largo anticipo ai sogni Scudetto, visto che Inter, Napoli e Milan hanno messo il turbo.

I pronostici sulle altre partite

Negli ultimi due ottavi di finale di Coppa d’Africa ci sono due squadre favorite per la qualificazione: l’Algeria non dovrebbe avere problemi contro la Repubblica Democratica del Congo, così come la Costa d’Avorio è favorita sul Burkina Faso.

Pronostici: la scelta del Veggente

X2 + MULTIGOL 2-5 in Pisa-Como, Serie A, ore 15:00

Vincenti

  • ALGERIA (in Algeria-DR Congo, Coppa d’Africa, ore 17:00)
  • COSTA D’AVORIO (in Costa d’Avorio-Burkina Faso, Coppa d’Africa, ore 20:00)
  • ROMA (in Lecce-Roma, Serie A, ore 18:00)
  • FENERBAHCE (in Fenerbahce-Samsunspor, Supercoppa di Turchia, ore 18:30)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Rangers-Aberdeen, Scottish Premier, ore 21:00
  • Airdrieonians-Montrose, Scotland League Challenge Cup, ore 20:45
  • Macclesfield FC-Radcliffe, National League Nord, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • West Ham-Nottingham Forest, Premier League, ore 21:00
  • Sassuolo-Juventus, Serie A, ore 20:45
Il “clamoroso”

1 + GOL in Rangers-Aberdeen, Scottish Premier, ore 21:00

 

