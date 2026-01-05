Pronostico Torino-Udinese: il cambio ha fatto subito la differenza

Torino-Udinese è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45 statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Di solito la differenza la fanno soprattutto i cambi di allenatore. Al Torino invece, da quando è arrivato Petrachi – che ha parlato subito chiaro alla squadra e anche ai microfoni – le cose sono cambiate. Evidentemente ha portato tranquillità, quella che serviva per riuscire a riprendere la corsa. E infatti, i piemontesi, hanno piazzato tre vittorie nelle ultime quattro partite e si ritrovano in una buona posizione di classifica.

L’Udinese vive un momento un po’ così, invece, con un solo punto conquistato – all’ultimo secondo contro la Lazio e con milioni di polemiche – nelle ultime tre gare. Due soli gol fatti – uno inutile a Firenze – e la sensazione che si sia inceppato qualcosa nella squadra di Rujnaic. Cosa non si sa, onestamente, ma anche la sconfitta contro il Como ha messo in evidenza molti problemi. E forse il mercato potrebbe dare una mano. Sicuramente il Toro in questo momento appare leggermente avanti e potrebbe anche sfruttare quelli che sono i numeri positivi che vengono fuori dai precedenti.

Negli ultimi sei scontri diretti i granata hanno piazzato 4 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, l’Udinese, ha vinto solamente una volta nelle ultime 14 trasferte in Piemonte (9 sconfitte e 3 pari). Numeri che mettono in evidenza un fattore, quello del campo, che potrebbe fare la differenza. Soprattutto se il Toro riuscisse a superare indenne il primo tempo, visto che ha subito 16 gol nei primi 45′: il numero più alto di tutta la Serie A.

Come vedere Torino-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida Torino-Udinese, in programma mercoledì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Torino è quotata 2.30 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.76 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Sarà una gara maschia, e anche molto. E anche molto tattica. Ma alla fine, dentro un match da meno di tre reti complessive, la potrebbe spuntare il Toro di Baroni.

Le probabili formazioni di Torino-Udinese

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Aboukhal, Gineitis, Ilkhan, Lazaro; Vlasic; Simeone, Adams.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Bertola; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0