Pronostico Parma-Inter: l’ex Chivu senza pietà

Parma-Inter è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45 statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ci ha preso gusto Chivu. Anche se al termine della gara contro il Bologna non ha parlato perché aveva perso la voce durante il match. Ci ha preso gusto a rimanere lì in alto in classifica. E forse nessuno si aspettava che avesse un impatto così importante nell’Inter dopo l’addio di Simone Inzaghi.

Eppure i nerazzurri sono primi in classifica e in vista del match contro il Napoli di domenica (nel quale potrebbero dare una spallata al campionato) vogliono fare le cose per bene a Parma. Chivu senza pietà contro la sua ex, in corsa per la salvezza, che nelle ultime tre ha piazzato due risultati utili di fila ma che ha perso contro Lazio e Bologna. Insomma, quando il livello si alza un poco i problemi vengono tutti a galla per Cuesta. Che spera nel miracolo. Ma sa benissimo che non sempre accadono.

Ci avrebbe potuto sperare forse un poco di più se in questo momento si presentasse un Inter diversa. E invece i nerazzurri volano, letteralmente, e distruggono tutto quello che passa vicino. Il biglietto da visita, ultimo, è il match contro il Bologna, mai davvero in discussione e che avrebbe potuto avere un finale diverso in termini di risultato con un poco di cattiveria in più sottoporta. Insomma, non crediamo che ci possano essere dubbi su chi si prenderà questa vittoria nel match di mercoledì sera. Inter troppo forte in questo momento.

Come vedere Parma-Inter in diretta tv e in streaming

La sfida Parma-Inter, in programma mercoledì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria dell’Inter è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.86 su Sportbet.

Il pronostico

Ci aspettiamo la squadra di Chivu coraggiosa, come al solito. E che vuole fortemente mettere le cose subito in chiaro. Quindi match deciso, indirizzato. Dentro una gara nella quale solamente i nerazzurri potrebbero trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Parma-Inter

PARMA (3-5-2): Corvi; Del Prato, Circati, Valenti; Oristanio, Keita, Bernabe, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Esposito.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2