Pronostico Napoli-Verona: a Conte riesce tutto

Napoli-Verona è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro la Lazio all’Olimpico non c’è mai stata partita. Un Napoli devastante, sempre in controllo. E il due a zero finale forse va un po’ stretto agli azzurri. Un momento d’oro per i campioni d’Italia, che non vogliono in nessun modo mollare la presa e che si vogliono presentare nel migliore dei modi all’appuntamento di domenica prossima a San Siro contro l’Inter.

Qualche cambio ci sarà, ovviamente. In conferenza stampa Conte ha parlato appunto di questo. Più che altro ha detto che da adesso in poi inizia un momento molto pressante con diverse partite e quindi qualche cambio ci sarà per forza. Il Verona non è gran cosa, l’obiettivo, che rimane complicato è la salvezza. E la sconfitta interna contro il Torino – tre a zero il finale, mortifero – potrebbe sicuramente pesare nella testa dei giocatori. Che sanno benissimo che per uscire indenni dal Maradona serve un’impresa e potrebbe anche non bastare. Detto questo, la partita, è indirizzata.

Il Napoli in questo vince non solo perché ha giocatori offensivi forti, ma soprattutto perché non concede nulla agli avversari. E lo fa con un’organizzazione perfetta in fase di non possesso palla e con un Lobotka che detta i tempi in maniera perfetta. Una macchina meravigliosa. Che per almeno un altro paio di giorni rimarrà in alto, incollata alle altre.

Come vedere Napoli-Verona in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Verona, in programma mercoledì alle 20:45, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Vittoria senza prendere gol. Ancora così il Napoli porterà a casa il risultato contro un Verona in crisi vera.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Di Lorenzo, Buongiorno, Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0