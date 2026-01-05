Pronostico Lecce-Roma: contro le “piccole” il dado è tratto

Lecce-Roma, le scelte legate alla sfida in programma al “Via del Mare”: i punti in classifica parlano chiaro

Chiamata a reagire immediatamente dopo la sconfitta di Bergamo, la Roma fa tappa in Salento con l’obiettivo di incamerare tre punti che sarebbero di vitale importanza per la propria corsa Champions. Dopo aver frenato la Juventus allo Stadium anche grazie ad un pizzico di fortuna, però, il Lecce di Di Francesco non hanno alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale.

Con cinque punti di vantaggio sulla Fiorentina terzultima, Banda e compagni non possono di certo sentirsi tranquilli; tuttavia pur nelle difficoltà evidenziate nella prima parte di stagione, i salentini hanno dimostrato compattezza e spirito di sacrificio lasciandosi alle spalle il periodo no.

Certo, dopo quello di Torino, il confronto con gli uomini di Gasperini è un altro crash test di assoluto livello. In casa, però, i giallorossi conoscono la ricetta con cui spaventare le big: chiedere per sapere al Napoli, capace sì di espugnare il Via del Mare ma soltanto a fatica.

Come vedere Lecce-Roma in Diretta TV e in streaming

La sfida tra Lecce e Roma, in programma martedì alle 18, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale.

I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria della Roma si trova a quota 1,77 su Goldbet, 1,75 su Snai e 1,75 su Sisal.

Il pronostico

Sia pur con qualche difficoltà, la Roma dovrebbe comunque riuscire a portare a casa l’intera posta in palio: troppo importanti i tre punti per cementare un ambiente che non vuole smettere di sognare. Ipotizzabile un match da almeno due reti complessive.

Le probabili formazioni di Lecce-Roma

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda. All. Di Francesco

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini

PROBABILE RISULTATO: 1-2.