Pronostico Lazio-Fiorentina: l’emergenza è totale

Lazio-Fiorentina è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Emergenza totale per Maurizio Sarri. Ma in questa stagione per la Lazio non è una novità. Castellanos è già andato via, Noslin è squalificato così come Marusic. Quindi, intanto, la Lazio è senza un attaccante. Giocherà Pedro sulla prima linea contro la Fiorentina, che ha conquistato contro la Cremonese la seconda vittoria della sua stagione in Serie A. E adesso la salvezza non è più un miracolo.

Ci ha pensato Kean, con un rimpallo o quasi, a dare respiro a Vanoli e far cantare di nuovo il Franchi. Vuole dire che in Toscana qualcosa sta girando, evidentemente. E la Lazio, sconfitta contro il Napoli, sta preoccupando davvero. Non tanto per il gioco, ma per l’atteggiamento. A Sarri serve un attaccante al più presto e non sappiamo se arriverà. Di certo la pazienza è quasi finita.

Detto questo è evidente che la Fiorentina abbia ancora grossi problemi strutturali. Tant’è che come detto l’affermazione contro la Cremonese è arrivata solo in pieno recupero. E di questo la Lazio, anche lei problematica, ne potrebbe in qualche modo approfittare. Sfruttando cosa? L’esperienza di due davanti – oltre Pedro c’è Zaccagni – e la spinta dell’Olimpico che non manca mai.

La Lazio deve vincere per dimenticare la sconfitta contro il Napoli. E nonostante le assenze parte favorita contro la Fiorentina che rimane in difficoltà.

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Pedro, Zaccagni.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongrancic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1