Pronostico Galatasaray-Trabzonspor: tutti i motivi della vittoria

Galatasaray-Trabzonspor è valida per la semifinale della Supercoppa di Turchia. Probabili formazioni e pronostico

L’ultima vittoria del Trabzonspor contro il Galatasaray risale al 2022. Era l’ultima giornata del campionato turco e tutto era già sistemato. Da quel momento in poi i giallorossi – che sono la squadra più forte del campionato – hanno solo sorriso alla fine dei match contro questa squadra.

La partita mette in palio la finale della Supercoppa di Turchia. E il Gala, come sappiamo, lo scorso anno ha vinto il campionato confermando la netta superiorità rispetto a tutte le altre. Sì, è vero, ci saranno alcune assenze per via della Coppa d’Africa – Osimhen su tutti – ma davanti, e in generale in tutti i reparti, il Gala è superiore ugualmente. Ecco perché parte con tutti i favori del pronostico nonostante la quota sia davvero altissima della vittoria. Almeno secondo il nostro modesto avviso.

Inoltre, se il Gala arriva da tre vittorie di fila, il Trabz ha perso le ultime due e quindi non è che sia così in forma mentalmente e fisicamente. Tutti fattori che possono fare davvero la differenza e che ci permettono di dire che il Gala si prenderà la finale.

Come vedere Galatasaray-Trabzonspor in diretta tv e streaming

La sfida Galatasaray-Trabzonspor gara valida per la semifinale della Supercoppa di Turchia è in programma lunedì 5 gennaio alle 18:30. Il match in questione non si potrà vedere né in diretta tv e nemmeno in diretta streaming in Italia. Nessuno infatti ha acquisito i diritti di questa gara.

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata 1.68 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.57 su Snai.

Il pronostico

Gala vincente. Poche discussioni. Il match potrebbe anche regalare almeno tre gol complessivi. Ma già la vittoria dei giallorossi, con la quota che ha, è molto importante.

Le probabili formazioni di Galatasaray-Trabzonspor

GALATASARAY (4-2-3-1): Guvenc; Sallai, Sanchez, Bardacki, Karatas; Torreira, Gabriel Sara; Sane, Gundogan, Yilmaz; Icardi.

TRABZNOSPOR (4-2-3-1): Onana; Pina, Saatci, Batagov, Bosluk; Bouchauri, Tufan; Zubklov, Muci, Olaigbe; Felipe Augusto.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1