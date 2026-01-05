Pronostico Costa d’Avorio-Burkina Faso: la qualità fa la differenza

Costa d’Avorio-Burkina Faso è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Nonostante ci sia un’alternanza quasi perfetta quando si affrontano queste due formazioni (una vince, l’altra risponde allo stesso modo nell’incontro successivo) è innegabile che la Costa d’Avorio, rispetto al Burkina Faso, abbia qualcosa in più. E quel qualcosa in più fa sempre la differenza, lo sappiamo. Perché parliamo delle qualità tecniche.

Davanti, gli ivoriani (ma non solo, anche dietro hanno degli elementi titolari nelle migliori squadre europee) si possono permettere il lusso di schierare gente giovane che potrebbe fare in qualunque momento della partita il bello e il cattivo tempo. E contro i difensori del Burkina Faso (sicuramente forti fisicamente ma che lasciano molto a desiderare sotto l’aspetto tecnico) le possibilità di trovare almeno un gol e poi gestirlo nel migliore dei modi sono altissime. Ecco perché il fattore tecnico nel calcio riesce sempre a decidere le partite, altrimenti non ci sarebbero calciatori che valgono milioni e milioni di euro e altri meno.

La Costa d’Avorio vuole vincere e vincerà. Una eliminazione in questo turno sarebbe così precoce che farebbe partire anche dentro la nazionale un vero e proprio processo mediatico, qualcosa che prima d’ora non si è mai visto. Lo sanno tutti dentro la squadra. E possiamo serenamente affermare che nessuno vuole andare via con largo anticipo.

Come vedere Costa d’Avorio-Burkina Faso in diretta tv e streaming

La sfida Costa d’Avorio-Burkina Faso gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma martedì 6 gennaio alle 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria della Costa d’Avorio è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.65 su Goldbet e Lottomatica e 1.65 su SportBet.

Il pronostico

Ivoriani nettamente favoriti per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. Una squadra che si prenderà l’accesso ai quarti di finale di questa manifestazione con un unico e solo obiettivo, poi: quello di vincerle tutte fino alla fine.

Le probabili formazioni di Costa d’Avorio-Burkina Faso

COSTA D’AVORIO (4-3-3): Fofana; Doue, Kossonou, Ndicka, Konan; Kessie, Fofana, Sangare; Diallo, Zaha, Diomande.

BURKINA FASO (4-2-3-1): Nikiema; Badolo, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Simpore, Toure; Outtara, Zougrana, Minoungou; Traore.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0