Pronostico Bologna-Atalanta: il sorpasso non è un miraggio

Bologna-Atalanta è una partita della diciannovesima giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Quattro partite senza vittorie e la sensazione di un momento di crisi importante. Il Bologna non viveva una situazione così dallo scorso anno, dalla fine dello scorso anno (calcistico) quando le gare senza affermazioni sono diventate sei. Ma c’era stata, nel mezzo, la vittoria della Coppa Italia quindi la squadra di Italiano aveva mollato la presa. Giustamente.

Anche contro l’Inter si è visto un Bologna poco aggressivo, poco tonico. Una squadra in difficoltà al momento e che l’Atalanta, adesso, vede proprio da vicino. Un punto in meno per la truppa di Raffaele Palladino che ha battuto la Roma piazzando la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite. Una Dea che, messi da parte tutti i problemi di formazione – gli infortuni hanno pesato- si è ritrovata. Anche senza quel Lookman ancora impegnato in Coppa d’Africa. Un giocatore che fa sì la differenza, ma il nuovo allenatore che ha preso il posto di Juric ha trovato l’antidoto alla sua assenza. E contro la Roma si è visto.

Dea quindi in forma, sia mentalmente che fisicamente, a differenza della truppa emiliana. Che ha problemi dappertutto. Solo Ravaglia, contro l’Inter, ha reso il passivo meno pesante con alcune parate clamorose sia nel primo che nel secondo tempo. Crediamo quindi che la personalità dei bergamaschi possa di nuovo venire fuori in questo match. Con annesso sorpasso in classifica.

Come vedere Bologna-Atalanta in diretta tv e in streaming

La sfida Bologna-Atalanta, in programma mercoledì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atalanta è quotata 2.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.69 su Sportbet.

Il pronostico

Vediamo l’Atalanta favorita per tutto quello che vi abbiamo raccontata prima. La squadra di Palladino può realmente fare il colpaccio dentro un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2