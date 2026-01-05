Pronostico Algeria-Congo: non è mai successo prima d’ora

Algeria-Congo è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Algeria e Congo sono due nazionali che stanno bene. E che hanno chiuso il 2025 con una serie infinita di vittorie in tutte le manifestazioni che hanno affrontato. E che, nella prima fase di Coppa d’Africa, hanno messo in evidenza delle qualità tecniche sicuramente importanti e superiori alla media.

Tre vittorie con un solo gol subito per l’Algeria, due vittorie e un pareggio con un solo gol subito per il Congo. Insomma, dietro le cose vanno bene (anche se fino al momento sono stati affrontati degli attacchi quasi spuntati) e davanti gira tutto alla perfezione. Insomma, è una gara che si apre letteralmente a qualsiasi finale anche se, c’è da dire, che una cosa non è mai successa quando queste due squadre si sono affrontate.

Nella storia ci sono cinque scontri diretti e il Congo mai è riuscito a battere la squadra algerina: tre pareggi e due sconfitte (l’ultima nel 2022 in amichevole) e quindi un ruolino perfetto dei “padroni di casa”, ma solo per il tabellone. Di certo, le tre X che sono venute fuori, ci indicano comunque che è una gara molto bloccata. Sicuramente sarà così anche nella giornata di martedì vista la grandissima posta in palio che c’è. Ma l’Algeria ha comunque qualcosa in più. Di certo non ci aspettiamo questo grosso spettacolo.

Come vedere Algeria-Congo in diretta tv e streaming

La sfida Algeria-Congo gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma martedì 6 gennaio alle 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Algeria è quotata 2.00 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.62 su Goldbet e Lottomatica e 1.61 su SportBet.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Gara da meno di tre reti complessive (solo una volta nei 5 precedenti è successo questo). E la vittoria dell’Algeria ci piace, vista la quota. Ma la certezza è che ci saranno pochi gol. E occhio, potrebbe anche finire oltre il 90esimo. Ma se dobbiamo scegliere diciamo algerini, abituati un poco di più a giocare questo tipo di partite.

Le probabili formazioni di Algeria-Congo

ALGERIA (4-2-3-1): Zidane; Belghaili, Mandi, Bensebaini, Dorval; Boudaoui, Bennacer; Moussa, Mahrez, Amoura; Maza.

CONGO (4-1-4-1): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Maoutusammy; Bongonda, Mukau, Sadiki, Elia; Bakambu.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-0