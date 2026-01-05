Pronostici Serie C 5 gennaio, quattro posticipi in programma: la nostra multipla

Serie C, quattro posticipi chiudono la prima giornata del girone di ritorno. Le sfide più intriganti sono nel Girone C: in campo tre squadre che stazionano nelle zone alte della classifica.

Sono quattro le partite che chiudono la ventesima giornata dei campionati di Serie C, la prima del girone di ritorno. Protagonista del lunedì è indubbiamente il Girone C, che si prende la scena con tre match molto interessanti e che coinvolgono tre squadre in lotta per la promozione come Benevento, Cosenza e Casertana. Tra questi spicca la sfida tra i campani ed il Crotone, una classica di questa categoria, con giallorossi e rossoblù legati da un’antica rivalità.

Il Benevento ha chiuso il girone d’andata da primo della classe a pari punti con il Catania, ma deve anche guardarsi le spalle perché Salernitana e Cosenza non sono lontanissime. Gli Stregoni hanno chiuso il 2025 con una striscia di 4 vittorie di fila, segno che l’avvicendamento in panchina tra Gaetano Auteri e Antonio Floro Flores ha sortito gli effetti sperati.

Nelle ultime due partite i sanniti hanno sommerso di gol Giugliano e Audace Cerignola, realizzandone otto complessivi e non subendone nessuno. La sosta natalizia avrà fatto bene al Benevento oppure ha fatto perdere il ritmo ai giallorossi? Difficile dare una risposta secca. Non sorprende però il fatto che i bookmaker diano fiducia agli uomini di Floro Flores, anche alla luce delle difficoltà dei pitagorici in trasferta, troppo discontinui (ultimo successo ad ottobre contro il Foggia).

Non può permettersi di perdere terreno nei confronti delle prime tre il Cosenza di Antonio Buscè, altra squadra che è ancora in corsa per la promozione diretta. I Lupi, nonostante lo stadio perennemente vuoto per via della contestazione nei confronti del presidente Guarascio, stanno andando oltre quelle che erano le aspettative. Nei primi giorni di calciomercato, intanto, la società ha accontentato l’allenatore – secondo gli ultimi rumors sono in dirittura d’arrivo tre colpi importanti, tra cui Emmausso dal Cerignola – e va a caccia di altri tre punti contro il Monopoli. I pugliesi sono reduci dalla vittoria contro il Potenza ma prima di quel successo avevano conquistato soltanto tre punti in sei partite. Sarà complicato uscire imbattuti dal “Marulla” contro una squadra in forma come il Cosenza che da metà ottobre ha sempre vinto tra le mura amiche.

Le previsioni sulle altre partite

Nel Girone C sta facendo benissimo anche la Casertana. I Falchi sono quarti, a -1 dal Cosenza e vogliono provare a dire la loro in una battaglia per il primo posto che diventa sempre più agguerrita. Guidati da Federico Coppitelli, i campani hanno buone possibilità di uscire con un risultato positivo da Altamura, squadra che galleggia sulla zona playout: in caso di vittoria, per la Casertana sarebbe la sesta nelle ultime sei giornate.

L’ultimo posticipo riguarda infine il Girone A, tra Triestina e Alcione Milano. Gli alabardati sono vivissimi malgrado l’ultimo posto e la pesante penalizzazione. Dopo diciannove giornate di campionato devono ancora fare i conti con il segno meno (-2) e non sono riusciti ad arrivare a quota zero. Eppure prima della sosta sono usciti a testa alta dalla sfida con la schiacciasassi del torneo, il Vicenza (1-0), mentre nel turno precedente avevano schiantato 5-2 l’AlbinoLeffe. Con ogni probabilità eviteranno la sconfitta anche con il club meneghino, in netto calo tra novembre e dicembre (cinque ko in sei partite) e capace di segnare appena 2 gol nelle ultime sei.

Serie C: possibili vincenti

Triestina o pareggio (in Triestina-Alcione)

Cosenza (in Cosenza-Monopoli)

Benevento (in Benevento-Crotone)

La partita da almeno due gol complessivi

Benevento-Crotone

Serie C: le partite da meno di tre gol complessivi

Triestina-Alcione

Team Altamura-Casertana

Comparazione quote

La vittoria del Benevento è quotata a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.66 su Sportbet. Il segno “Under 2.5” in Triestina-Alcione è quotato invece a 1.67 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet.

