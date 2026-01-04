Pronostico Sudafrica-Camerun: l’organizzazione fa la differenza

Sudafrica-Camerun è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa e si gioca domenica alle 20:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Ottavo di finale nobile a Rabat tra due rappresentative che la Coppa d’Africa l’hanno vinta e che sono pronte a darsi battaglia per un posto nelle prime otto del torneo continentale. Da un lato il Sudafrica, passato come secondo dietro all’Egitto nel gruppo B, e dall’altro il Camerun, che dopo la “rivoluzione” effettuata dal nuovo commissario tecnico prima di partire per il Marocco, ha concluso la fase a gironi al secondo posto nel gruppo F a pari punti con la Costa d’Avorio, penalizzato dalla peggior differenza reti rispetto agli Elefanti campioni in carica.

Due vittorie e una sconfitta per i Bafana Bafana: all’esordio gli uomini di Hugo Broos hanno piegato 2-1 l’Angola; poi si sono arresi 1-0 all’Egitto di Momo Salah – il gol decisivo l’ha segnato proprio la stella del Liverpool – al termine di un match tiratissimo, in cui ad avere le occasioni migliori sono stati i sudafricani; infine la rocambolesca sfida con lo Zimbabwe, selezione che ha dato filo da torcere fino all’ultimo al Sudafrica (2-3), passato grazie ad un calcio di rigore trasformato a dieci minuti dal fischio finale da Appollis.

Il Camerun invece ha chiuso la prima fase da imbattuto. Ai Leoni Indomabili è bastato piegare le due selezioni meno forti del girone – il Gabon all’esordio ed il Mozambico nella terza giornata – ed evitare la sconfitta con la Costa d’Avorio per assicurarsi un posto negli ottavi di finale, che era l’obiettivo minimo. Tante le note positive: Mbeumo e compagni finora hanno sempre trovato la via del gol ed hanno brillato anche in difesa, subendo solamente due reti.

Come vedere Sudafrica-Camerun in diretta tv e in streaming

La sfida Sudafrica-Camerun, in programma domenica alle 20:00, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Sportitalia (canali 60 e 560 del digitale terrestre o 5060 per chi utilizza il decoder Sky), l’emittente che ha acquisito i diritti sulla Coppa d’Africa. Sportitalia garantirà anche la diretta streaming, sempre gratuita, attraverso il proprio sito.

Il pronostico

Un match speciale per il ct sudafricano Broos, che nel 2017 ha portato al trionfo in Coppa d’Africa proprio il Camerun, lasciando un ottimo ricordo da quelle parti. L’allenatore belga adesso ci riprova con il Sudafrica, che nell’unico precedente in questa competizione coi Leoni Indomabili ha avuto la meglio sui camerunensi (era il 1996) ed ha sempre evitato la sconfitta negli ultimi quattro incontri tra amichevoli e qualificazioni alla Coppa d’Africa. Si profila un match molto combattuto tra due squadre che fino a questo momento hanno trovato la via del gol con grande facilità e che sono molto organizzate in fase di non possesso. Non è da escludere che si arrivi ai supplementari al termine di una sfida da almeno una rete per parte. Sudafrica leggermente favorito per la qualificazione.

Le probabili formazioni di Sudafrica-Camerun

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Modiba, Mbokazi, Ngezana; Mokoena, Aubaas, Mbule; Mofokeng, Appollis, Foster.

CAMERUN (3-5-2): Epassy; Tolo, Kotto, Malone; Yongwa, Baleba, Namaso, Tchamadeu, Ebong; Mbeumo, Kofane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1