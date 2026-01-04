Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: per Simeone è sempre festa

Real Sociedad-Atletico Madrid è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Da undici scontri diretti consecutivi l’Atletico Madrid non perde contro la Real Sociedad. Sette vittorie e 4 pareggi il bilancio di Simeone contro i baschi in questo lasso di tempo. Insomma, quando vedono questa squadra per i Colchoneros è quasi sempre festa.

La stagione della Real Sociedad è iniziata male: parliamo di una squadra che ha solo due punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione. Una squadra che non riesce a risollevarsi in nessun modo. E che rischia, perché il 2026 inizia con una sfida proibitiva per quella che è la forza dell’Atletico. Che non vuole mollare la presa, vuole rimanere attaccato al treno di testa anche se il Barcellona, in casa comunque di vittoria, nove punti avanti. Ma c’è tempo per rientrare, e bisogna anche difendere, per ora, il quarto posto in classifica sperando anche che quelle davanti – Villarreal e Real Madrid – facciano qualche passo falso. Meglio comunque guardare internamente, poi vedremo quello che succederà. Di certo l’Atletico parte favorito.

Anche per via della difesa della Sociedad che concede davvero troppo. Sono già 25 i gol subiti (21 quelli fatti) a controprova del fatto che senza una ottima fase difensiva è sempre complicato raggiungere gli obiettivi. Insomma, parliamo di un match che ci pare possa essere indirizzato verso un’affermazione ospite.

Comparazione quote

La vittoria dell’Atletico Madrid è quotata 1.95 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.90 su Goldbet e Lottomatica e 1.90 su Snai.

Il pronostico

Non serve altro. Serve solo la vittoria dell’Atletico – che arriverà – vista la quota clamorosa che regala questo match.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Atletico Madrid

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Martin, Munoz; Soler, Marin; Kubo, Mendez, Oyarzabal; Guedes.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Pubill, Hancko; Simeone, Koke, Barrios, Baena; Sorloth, Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2