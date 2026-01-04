Pronostico Nigeria-Mozambico: vittoria e spettacolo

Nigeria-Mozambico è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Nelle sei partite che queste squadre hanno giocato nel corso della prima parte della Coppa d’Africa, solamente in una del Mozambico, la prima contro la Costa D’Avorio, non ci sono state chissà quale emozioni. Per il resto entrambe, nelle altre cinque ovviamente, hanno segnato e preso gol.

Ed è un fatto, questo, che si è ripetuto anche negli ultimi due scontri diretti (in totale sono cinque con quattro vittorie della Nigeria e un pareggio) ed è anche per questo che crediamo che in questo match possa succedere qualcosa di simile. Ovvio, il discorso qualificazione è quasi chiuso in principio per quello che è il valore della rosa nigeriana con un attacco che potrebbe giocare in qualsiasi squadra europea e farebbe paura. Ma il Mozambico sta dimostrando di essere una nazionale davvero coraggiosa, di essere una squadra che se la vuole giocare – giustamente – a viso aperto contro tutti. Almeno se si deve andare a casa si andrà senza nessun rimpianto.

Tre vittorie su tre per la Nigeria nel gruppo: anche quando la qualificazione era sicura i biancoverdi non hanno regalato nulla. Hanno vinto, per non perdere l’abitudine. E possono sicuramente dire la loro fino alla fine. Forse questo è uno degli ottavi più complicati – ad altre squadre è andata decisamente meglio – ma non per questo fermerà la corsa dei nigeriani. Che sì, andranno avanti, con un solo target: la vittoria finale.

Come vedere Nigeria-Mozambico in diretta tv e streaming

La sfida Nigeria-Mozambico gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 5 gennaio alle 20. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Nigeria è quotata 1.35 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.35 su Goldbet e Lottomatica e 2.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

La vittoria della Nigeria ci pare scontata e così, alla fine, sarà. Occhio al segno GOL per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. La quota è altissima, troppo alta per non provarla. Per chi non vuole rischiare nulla invece fiducia incondizionata a Osimhen e compagni. Non può che essere così.

Le probabili formazioni di Nigeria-Mozambico

NIGERIA (4-3-1-2): Nwambali; Samuel, Ajay, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Osimhen, Adams.

MOZAMBICO (4-2-3-1): Urrubal; Mexer, Chamboco, Dove, Nanani; Kambala, Guima; Catamo, Domungues, Gildo; Ratifo.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1