Pronostico Marocco-Tanzania: decima volta di fila

Marocco-Tanzania è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Il Marocco, non solo perché è la nazionale padrona di casa, è uno delle favorite per la vittoria finale. E, fino al momento, con i risultati arrivati nel girone (due vittorie e un pareggio) ha dimostrato che sì, se la può giocare fino alla fine. Contro la Tanzania l’impegno è soft, merito del primo posto nel raggruppamento. Gli ospiti, in questo caso davvero, hanno superato il turno con due pareggi. E hanno preso gol in tutti i match.

Una difesa ballerina, nella quale il Marocco potrebbe trovare gli spazi necessari per non rischiare nulla durante questa partita. E, c’è da dire, che nei 9 precedenti storici tra queste due squadre, la Tanzania non è mai riuscita, nemmeno, a strappare un pareggio. Insomma, la strada è discesa per il Marocco. Che vuole trovare la doppia cifra. E vuole anche chiudere presto i conti. Già nel primo tempo il match si potrebbe sbloccare e quindi subito in discesa per i padroni di casa. Pochi dubbi. Anzi, non ne abbiamo proprio su come questo match potrebbe andare a finire.

Come vedere Marocco-Tanzania in diretta tv e streaming

La sfida Marocco-Tanzania gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma domenica 4 gennaio alle 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

Comparazione quote

La vittoria del Marocco è quotata 1.14 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.35 su Goldbet e Lottomatica e 1.32 su Snai.

Il pronostico

Marocco vincente. E le quote ci dicono che la formazione di casa non dovrebbe avere nessun problema. Il match come detto prima si potrebbe sbloccare nel primo tempo e dovrebbe pure finire senza un gol della Tanzania che si è ritrovata qui quasi per miracolo. E senza mai vincere.

Le probabili formazioni di Marocco-Tanzania

MAROCCO (4-2-3-1): Bono; Mazraoui, Aguerd, Masina, Chibi; El Aynaoui, Ounahi; Diaz, Saibari, Ezzalzouli; El Kaabi.

TANZANIA (4-2-3-1): Masalanga; Job, Mwanyeto, Hamad, Hussein; Msanga, Miroshi; Mnoga, Salum, Msuva; Samatta.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0