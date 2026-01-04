Pronostico Leicester-West Bromwich: due allenatori sulla graticola

Leicester-West Bromwich è una partita della ventiseiesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tre sconfitte nelle ultime quattro partite per il Leicester, che rischia di allontanarsi definitivamente dalla zona playoff. Nel frattempo la pressione diventa sempre più forte per il tecnico delle Foxes, Marti Cifuentes: secondo i rumors che arrivano dall’Inghilterra, la proprietà potrebbe optare per un cambio nel caso in cui Ricardo Pereira e compagni dovessero far registrare un altro passo falso nel posticipo della ventiseiesima giornata con il West Bromwich.

Nella prima uscita del 2026 il Leicester ha immediatamente dilapidato l’entusiasmo scaturito dal successo per 2-1 sul Derby County: a Sheffield, contro lo United, è finita 3-1 per le Blades, un match che ha nuovamente messo in luce i problemi in fase di non possesso palla delle Foxes. Solamente quattro squadre, in Championship, hanno subito più reti degli uomini di Cifuentes, 37. Numeri che non si addicono ad un club che vuole puntare al ritorno in massima serie.

Non se la passa benissimo neppure il West Bromwich: dal 20 dicembre in poi i Baggies hanno lo stesso ruolino del Leicester (tre ko in quattro partite), risultati deludenti che fanno vacillare pure la panchina del tecnico Ryan Mason. La squadra delle West Midlans occupa attualmente il diciottesimo posto – parte sinistra della classifica – ed è a 9 punti dalla sesta: i playoff, di questo passo, diventeranno una chimera. Il West Bromwich fa molta fatica in trasferta: è quartultimo per rendimento esterno (a malapena nove i punti conquistati fuori casa) e lontano dal proprio pubblico non vince da più di tre mesi.

Come vedere Leicester-West Bromwich in diretta tv e in streaming

Leicester-West Bromwich, in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia, i diritti per la trasmissione della Championship non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.83 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet. Il segno “1X” è quotato invece a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.43 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

Il Leicester si è aggiudicato cinque degli ultimi incontri con il West Bromwich: lo scorso settembre i Baggies potevano mettere fine a questo digiuno ma sono stati raggiunti in pieno recupero dalle Foxes (1-1). L’andazzo, secondo noi, proseguirà anche in questa sfida, nonostante i problemi che affliggono il Leicester: il West Brom, infatti, in trasferta è disastroso (9 sconfitte nelle ultime 9) e non riuscirà a portare via punti dal King Power Stadium.

Le probabili formazioni di Leicester-West Bromwich

LEICESTER (4-2-3-1): Stolarczyk; Ricardo Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; James, Choudhury; Fatawu, De Cordova-Reid, Mavididi; Ayew.

WEST BROMWICH (4-2-3-1): Wildsmith; Campbell, Phillips, Mepham, Styles; Diakité, Molumby; Johnston, Price, Grant; Heggebo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1