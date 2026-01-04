Pronostico Inter-Bologna: quella statistica che impensierisce i nerazzurri

Inter-Bologna è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Appena quindici giorni fa, in Arabia Saudita, l’Inter veniva nuovamente beffata dal Bologna, diventato ormai una vera e propria bestia nera per i nerazzurri. A Riad, nella semifinale della Final Four di Supercoppa Italiana, la squadra di Vincenzo Italiano la spuntò ai calci di rigore, dopo aver riacciuffato i vicecampioni d’Europa a metà primo tempo con un gol del solito Orsolini (1-1). Per la terza volta di fila, dunque, i rossoblù sono riusciti ad evitare la sconfitta: andando ancora più a ritroso, scopriamo che dal 2022 in poi, l’Inter si è imposta soltanto due volte nelle nove sfide giocate contro gli emiliani tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Nella prima giornata del 2026 il Bologna potrebbe di nuovo mettere i bastoni tra le ruote a Lautaro Martinez e compagni, chiamati a rispondere ai cugini del Milan, che venerdì scorso battendo 1-0 il Cagliari con una rete di Leao hanno operato il sorpasso in classifica (nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato del Napoli, altra squadra che potrebbe scavalcare l’Inter). Riprendersi la vetta è quindi una priorità per gli uomini di Cristian Chivu, reduci dalla risicata ma importantissima vittoria di Bergamo con l’Atalanta (0-1), trafitta da un gol di Lautaro. Per l’Inter si è trattato del quarto successo di fila in Serie A: i nerazzurri in campionato non perdono da fine novembre e da allora le hanno vinte tutte.

Chivu cercherà di approfittare del momento di appannamento del Bologna, arrivato con un po’ di fiato corto a questo punto della stagione. In campionato i felsinei hanno abbassato i giri del motore e lo si nota dal fatto che non vincono da oltre un mese. Quattro gare senza vittorie, in cui i detentori della Coppa Italia hanno ottenuto solamente due punti (sconfitte con Cremonese e Juventus e pareggi con Lazio e Sassuolo). La classifica, ovviamente, ne ha risentito: il Bologna è scivolato al settimo posto.

Italiano a San Siro dovrebbe nuovamente rimescolare le carte. Freuler torna a far coppia con Ferguson in mediana, a sinistra invece è ancora ballottaggio tra Cambiaghi e Rowe, con il primo leggermente favorito. Dallinga è avanti nel ballottaggio con Castro. Dal’altro lato, Chivu è sempre senza Dumfries, Darmian e Bonny. In panchina però si rivedrà Acerbi.

Come vedere Inter-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Inter e Bologna, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna sembra aver perso un po’ di smalto nell’ultimo periodo ma Italiano ormai sa come fare male all’Inter e potrebbe di nuovo mettere in difficoltà i nerazzurri in una gara che si preannuncia più equilibrata di quanto non dicano le quote. La squadra di Chivu rimane comunque favorita in una sfida in cui molto probabilmente anche i felsinei riusciranno a trovare la via del gol, un segno che peraltro è uscito sempre negli ultimi sette precedenti andati in scena a San Siro.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1