Pronostico Fiorentina-Cremonese: la Viola è di nuovo spalle al muro

La roboante vittoria prenatalizia contro l’Udinese – la prima in campionato – sembrava dovesse rappresentare una nuova alba per la Fiorentina ma dopo pochi giorni i viola sono caduti nello scontro diretto di Parma (1-0), mostrando i vecchi vizi e facendo ripiombare la tifoseria nel più totale sconforto. Il rischio B nell’anno del centenario (sarebbe una vera e propria beffa) diventa sempre più concreto, con i gigliati ultimi in classifica con appena 9 punti conquistati. A due giornate dal giro di boa la situazione è disastrosa: per rialimentare speranze di salvezza la squadra di Paolo Vanoli è nuovamente obbligata a non fallire l’appuntamento coi tre punti nella sfida casalinga con la Cremonese.

In attesa che inizi l’era Paratici – l’attuale dirigente del Tottenham dovrebbe essere uffucializzato nei prossimi giorni – la proprietà ha già battuto un colpo nel mercato invernale appena iniziato. L’esterno d’attacco Solomon – arrivato dal Villarreal via Tottenham – potrebbe essere primo di tanti, dal momento che non saranno affatto pochi i movimenti in casa Viola (sia in entrata che in uscita, per provare a salvare la categoria). Contro la Cremonese si gioca parecchio anche Vanoli: l’ex tecnico del Torino non ha particolarmente convinto e, nonostante sua la media punti sia leggermente più alta, non si è visto alcun cambio di passo rispetto alla gestione Pioli.

La Cremonese non segna da tre partite

Per quanto riguarda i grigiorossi, la vittoria manca da un mese: dopo il successo con il Lecce la squadra di Davide Nicola ha portato a casa un solo punto in tre partite, il pari in casa della Lazio. Una settimana fa, invece, la Cremonese si è arresa al Napoli campione d’Italia (0-2) e l’attacco è rimasto a secco per il terzo match di fila. La classifica, ad ogni modo, non fa paura: Nicola e i suoi uomini in questo girone d’andata sono andati nettamente al di là di quelle che erano le aspettative e lo dimostra il fatto che a gennaio siano a +9 sulla terzultima.

A Firenze il tecnico riproporrà il 3-5-2, con Bonazzoli e Vardy che ricomporranno la coppia d’attacco. In regia Vandeputte è favorito su Grassi. Nella Fiorentina davanti potrebbe giocare Piccoli dal 1′, considerando che Kean in settimana ha dovuto saltare numerosi allenamenti per motivi personali. In difesa ritorna Ranieri, assente a Parma in quanto squalificato.

Il pronostico

La Viola è imbattuta con la Cremonese nei 12 precedenti in A ed ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette gare contro i grigiorossi in tutte le competizioni. Della squadra di Vanoli, tuttavia, non ci si può fidare completamente, neppure in una situazione del genere in cui è di nuovo spalle al muro. Crediamo, in ogni caso, che le maggiori motivazioni finiscano per fare la la differenza in una partita in cui anche la Cremonese troverà verosimilmente la via del gol: i viola hanno subito sempre almeno una rete nelle ultime 10 partite giocate al “Franchi” e la sensazione è che non riescano a collezionare un clean sheet neanche in quest’occasione.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Parisi, Mandragora, Fagioli, Ndour; Gudmundsson, Piccoli.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1