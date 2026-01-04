Pronostico Egitto-Benin: la storia si ripete

Egitto-Benin è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

In quattro precedenti totali tra queste due nazionali, l’Egitto ha vinto le ultime tre uscite e pareggiato nel primo incrocio. La storia si ripeterà lunedì pomeriggio, quando in Coppa d’Africa in una gara da dentro o fuori, Salah e compagni dovranno solamente timbrare il cartellino per il passaggio ai quarti di finale.

Il Benin si ritrova agli ottavi con un solo gol fatto – con annessa vittoria – e la bellezza di quattro subiti. Sì, il livello generale di questa manifestazione è quello che è e solamente pochissime squadre riescono a dare spettacolo e bel gioco. E tra queste non c’è sicuramente la formazione “ospite” che si è ritrovata quasi per caso a questo punto del torneo e che vorrebbe sì continuare a sognare, ma andrà a sbattere contro il muro difensivo – una sola rete presa nelle ultime tre, due se allunghiamo lo sguardo a cinque partite – dell’Egitto. Che poi davanti lo sappiamo, ha dei calciatori in grado in qualsiasi momento di fare la differenza.

In poche parole il compito egiziano sarà molto semplice. L’unico rischio potrebbe essere il fatto di prendere un poco sottogamba l’impegno ma crediamo che non succederà vista la grossa posta in palio. E quindi il finale è deciso.

Come vedere Egitto-Benin in diretta tv e streaming

La sfida Egitto-Benin gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma lunedì 5 gennaio alle 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Egitto è quotata 1.45 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.43 su Goldbet e Lottomatica e 1.46 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Tunisia favorita dentro una gara da meno di tre reti complessive. La vittoria della squadra “ospite” potrebbe arrivare senza prendere gol.

Le probabili formazioni di Egitto-Benin

EGITTO (4-3-3): El Shenaqy; Hany, Ibrahim, Rabia, Hamdi; Attia, Zizo, Fathy; Salah, Marmoush, Trezeguet.

BENIN (4-2-3-1): Dandijonou; Ourou, Verdon, Tijani, Roche; Imourane, Samadou; Tosin, Dodo, Olaitan; Mounie.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 2-0