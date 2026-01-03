Pronostico Tottenham-Sunderland: 15esima volta di fila (e aggancio)

Tottenham-Sunderland è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Niente da fare. Il Tottenham non riesce proprio a vincere due partite di fila. E il pareggio zero a zero sul campo del Brentford ha messo in evidenza i problemi offensivi che da un poco di tempo aleggiano sugli Spurs. Ma contro il Sunderland c’è una striscia aperta che va avanti dal 2008. E che rimarrà tale, nonostante gli ospiti si presentino a questo match, da neopromossi ricordiamolo, con 4 pareggi di fila e con una classifica incredibile.

Sono 14 i risultati utili di fila del Tottenham contro questa squadra. E, gli Spurs, hanno segnato in 46 partite di fila in casa contro formazioni che arrivavano dalla seconda divisione inglese. Quindi c’è un sistema quasi collaudato. E continuerà a essere così. Il Sunderland, come detto, è una squadra in forma, in generale, ma in trasferta fatica e anche pareggio. Nelle ultime quattro ha perso due volte – contro City e Fulham – e nelle ultime dieci solamente in due occasioni ha fatto punteggio pieno. Claudicante, quindi, e il Tottenham non solo ne può approfittare, ma deve per forza farlo.

Per tutto quello che vi abbiamo raccontato, quindi, il Tottenham ci pare favorito, leggermente avanti. E con questi tre punti Franck, prenderebbe appunto il Sunderland in classifica. Aggancio, insomma.

Come vedere Tottenham-Sunderland in diretta tv e in streaming

La sfida Tottenham-Sunderland è in programma domenica alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La quota del gol ci pare altissima. Quindi da sfruttare sicuramente. Ma anche quella della vittoria del Tottenham non scherza. I più coraggiosi possono andare di combo.

Le probabili formazioni di Tottenham-Sunderland

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Gray, Palhinha, Bentancur; Kudus, Richarlison, Kolo Muani.

SUNDERLAND (4-2-3-1): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Geertruida, Xhaka; Mayenda, Le Fee, Adingra; Isidor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1