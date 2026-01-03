Pronostico Senegal-Sudan: il passaggio del turno è deciso

Senegal-Sudan è valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

Un solo gol segnato in tre partite e cinque subiti. Una vittoria sola e due sconfitte. Al Sudan è bastato questo per arrivare agli ottavi di finale di Coppa d’Africa. Una nazionale andata avanti come una delle migliori terze, anche in maniera del tutto inaspettata. Ma le favole sono destinate a finire. Non possono durare per sempre, soprattutto se davanti c’è una squadra come il Senegal, una delle favorite per la vittoria di questa manifestazione.

Due vittorie e un pareggio e un solo gol subito contro il Congo, appunto nella sfida finita X. Il Senegal ha dimostrato, anche se non è che ce ne fosse il bisogno, di essere davvero una serie candidata per arrivare in fondo e anche il tabellone, c’è da dirlo, aiuta questa nazionale.

Nei sette scontri diretti che ci sono nella storia, mai il Sudan ha vinto – solamente una volta ha pareggiato per poi perdere ai calci di rigore – e questa è una ulteriore prova della differenza che c’è – in tutti i settori del campo – tra due nazionali che sono partite con obiettivi diversi in questa manifestazione. E il Sudan, oggettivamente, il proprio obiettivo lo ha già raggiunto.

Come vedere Senegal-Sudan in diretta tv e streaming

La sfida Senegal-Sudan gara valida per gli ottavi di finale di di Coppa d’Africa, è in programma sabato 3 gennaio alle 17. Così come succede ormai da due edizioni a questa parte, i diritti di questa manifestazione li ha acquisiti Sportitalia che manderà le partite in diretta tv in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. In streaming, invece, i match in questione si potranno vedere collegandosi allo stesso sito della televisione.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Senegal è quotata 1.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL, invece, ha un valore 1.25 su Goldbet e Lottomatica e 1.21 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni. GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO

LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Il pronostico

Gara indirizzata. Gara decisa. Non ci sono possibilità che il Sudan possa vincere questa partita. Anzi, ci sono pure pochissime possibilità che questa squadra possa trovare la via della rete. Senegal vincente. E ai quarti di finale.

Le probabili formazioni di Senegal-Sudan

SENEGAL (4-2-3-1): Mendy; Diatta, Seck, Niakhate, Diouf; Gueye, Camara; Ndiaye, Sarr, Mane; Diallo.

SUDAN (4-2-3-1): Abooja; Zaid, Hakeem, Abaker, Mohamedein; Awad, Khidir; Mozamil, Abdallah, Nooh; Mano.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-0