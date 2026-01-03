Pronostico Sassuolo-Parma: non vincono un derby da più di 10 anni

Sassuolo-Parma è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Parma ha concluso il 2025 nel migliore dei modi, aggiudicandosi tre punti di platino nello scontro diretto con la Fiorentina. Una vittoria targata Sorensen (primo gol in Serie A per l’ex Midtjylland) ed in cui i ducali hanno dimostrato di essere una squadra tatticamente molto organizzata ed in grado di sopperire alla non eccelsa qualità della rosa con una caratteristica importante, quella della solidità difensiva. Non è un caso che i gialloblù abbiano subito meno gol di tutti (18) tra le squadre che al momento stazionano nella parte destra della classifica, dal decimo posto in giù.

Per gli uomini di Carlos Cuesta si è trattato del terzo successo nelle ultime 5 giornate, l’ennesimo in uno scontro salvezza (pesanti pure quelli con Verona e Pisa delle scorse settimane). Con una gara da recuperare, il Parma si è allontanato sensibilmente dalla zona rossa – ha 5 punti in più rispetto alla terzultima – e può guardare al nuovo anno con una certa fiducia, sebbene non sia ancora il momento di rilassarsi. Restano diversi gli aspetti su cui lavorare per aspirare ad una salvezza tranquilla. Il giovane tecnico spagnolo deve infatti trovare il modo per far sbloccare un attacco che è il meno prolifico insieme a quello del Lecce con appena 11 gol segnati.

Il Parma proverà a crescere sotto questo punto di vista già nel derby emiliano con il Sassuolo, che dopo il buon pari di Bologna se la vedrà con un’altra squadra della stessa regione. I neroverdi, da tempo non più coinvolti nella lotta per non retrocedere (sono noni a quota 22 punti), pur non brillando in quanto a continuità stanno per archiviare un girone d’andata al di sopra delle aspettative. E con Fabio Grosso che sta dimostrando di essere un allenatore interessante, smentendo quel luogo comune secondo cui potesse fare bene esclusivamente in Serie B.

Contro i ducali Grosso ritrova Doig sull’out sinistro difensivo, mentre in attacco si affida all’ormai consolidato tridente composto da Volpato, Pinamonti e Laurienté (quest’ultimo insidiato da Fadera). Dall’altro lato, Cuesta non dovrebbe fare troppi cambi rispetto alla gara con la Fiorentina. L’unica novità potrebbe riguardare la presenza di Delprato dal 1′, assente contro i viola.

Come vedere Sassuolo-Parma in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Parma, in programma sabato alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “X2” è quotato a 1.88 su Goldbet, Lottomatica e Sportbet. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.68 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO SPORTBET – 50 euro fun bonus + 100% sul primo deposito fino a 50 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 2050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO



Il pronostico

In questo derby si sfidano due squadre che sono apparse in crescita nell’ultimo periodo, acquisendo fiducia e trovando un’identità. Il Sassuolo secondo noi potrebbe faticare contro questa versione del Parma sparagnina ma solida, che si presenta al Mapei Stadium pure con qualche motivazione in più rispetto ai neroverdi. Ci può stare, insomma, la doppia chance esterna, considerando che il Sassuolo non batte i gialloblù a Reggio Emilia dal 2015, quasi undici anni fa.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Parma

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino.

Il Parma riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1