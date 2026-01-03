Pronostico Leeds-Manchester United: il primo colpo dell’anno (nonostante tutto)

Leeds-Manchester United è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Nonostante un clamoroso pareggio interno contro il Wolverhampton, squadra ultima in classifica e praticamente retrocessa, il Manchester United è a quota 30 punti ed è vicino alla zona Champions League. Quelle davanti non spingono e anche in questo caso, in maniera clamorosa, c’è una squadra che nonostante non riesca in nessun modo a dare continuità alle proprie prestazioni è lì, pronta a giocarsela.
Contro il Leeds – una squadra che viene da sei risultati utili di fila e che è riuscita a rimettersi in carreggiata – la truppa rossa di Amorim, nel corso degli anni, è riuscita spesso ad avere la meglio. Si deve obiettivamente cambiare registro e mettersi alle spalle un risultato che a Old Trafford, soprattutto, nessuno si aspettava. Chi poteva immaginare che il terzo punto del proprio campionato dei Wolves arrivasse proprio in questo splendido stadio? Comunque, detto questo, è evidente che lo United abbia bisogno di una grossa vittoria su un campo che rimane complicato nonostante i buoni precedenti. Amorim non si gioca la panchina, ma la credibilità, quella sì. Anche perché da quando è arrivato il cambio di passo reale non c’è mai stato. E ricordiamo inoltre che in Inghilterra hanno pure pagato la clausola per prenderlo.
Ci pare evidente che lo United, insomma, non si possa permettere un altro passo falso. E non ci sarà un altro passo falso. Contro il Leeds le cose andranno per il verso giusto.
Il pronostico
Ci pare possa arrivare una vittoria dello United in questo match. Complicato, senza dubbio. Ma il colpo grosso dei Red Devils prima o poi deve arrivare. Che non sia questo il momento? La gara, per i “deboli di cuore” dovrebbe comunque regalare almeno una rete per squadra.
Le probabili formazioni di Leeds-Manchester United
LEEDS (4-2-3-1): Perri; Bogle, Bijol, Struijk; Justin, Stach, Aaronson, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.
MANCHESTER UNITED (4-3-2-1): Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Zirkzee, Cunha; Sesko