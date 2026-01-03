Pronostico Juventus-Lecce: Spalletti ne colleziona un altro

Juventus-Lecce è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo due mesi lo si può affermare con certezza: Luciano Spalletti ha risollevato le sorti della Juventus e ridato un senso ad un’annata che lo scorso ottobre sembrava compromessa. Con l’allenatore del terzo scudetto del Napoli al timone i bianconeri hanno ritrovato un’identità ma soprattutto continuità di risultati, al punto da essere di nuovo considerati tra i potenziali outsider per la vittoria del tricolore. Nel mese di dicembre la Vecchia Signora, escludendo la sconfitta di Napoli, ha sempre vinto: in realtà lo fa ininterrottamente dal 25 novembre, data del successo in Champions League con il Bodo/Glimt. Da allora sono arrivate 7 vittorie in 8 partite tra le varie competizioni.

I progressi più importanti, tuttavia, la Juventus li ha fatti in campionato, dove ha vinto le ultime tre, compresi gli scontri diretti con il Bologna e con la Roma. Sotto gli occhi di tutti i miglioramenti in fase difensiva: a Pisa, una settimana fa, i bianconeri hanno fatto registrare un altro clean sheet (0-2), il quarto nelle sei gare disputate nel mese di dicembre.

Bianconeri imbattuti nel primo match dell’anno dal 2013

Solidità che ha permesso a Locatelli e compagni di realizzare questo filotto e di portarsi a -4 dalla vetta, sebbene le prime tre della classe debbano ancora recuperare i match rinviati per via della Supercoppa Italiana. Contro il Lecce all’Allianz Stadium Spalletti tenterà di allungare la striscia vincente ed iniziare al meglio il 2026 (la Juve non perde la prima partita dell’anno solare dal 2013). I salentini sono quintultimi con un margine di 4 punti sulla zona retrocessione e vengono dal severissimo ko interno con il Como, che nell’ultima del 2025 ha strapazzato 3-0 la squadra di Eusebio Di Francesco. Il problema principale dei giallorossi è un attacco che segna pochissimo, il meno prolifico del torneo insieme a quello del Parma (11 gol).

Di Francesco per la trasferta di Torino ritrova due pedine importanti come Gaspar e Banda, tornati anzitempo dalla Coppa d’Africa al contrario di Coulibaly, che si è qualificato agli ottavi con il suo Mali. Dall’altro lato, Spalletti ha qualche dubbio: in attacco si contendono come al solito una maglia David e Openda; sulla trequarti il ballottaggio è tra Conceiçao, subito recuperato, e Zhegrova, tra i migliori in campo nella sfida con il Pisa.

Come vedere Juventus-Lecce in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Una gara da non sbagliare per la Juventus. Un’occasione enorme per la squadra di Spalletti, che in caso di vittoria si avvicinerebbe ulteriormente alle prime tre. I bianconeri hanno perso solo una delle 19 partite casalinghe contro il Lecce (ko che risale al lontanissimo 2004) e con ogni probabilità vinceranno anche questa, centrando il quarto successo di fila. I progressi in fase di non possesso palla fanno ipotizzare un’altra porta inviolata da parte della Signora, considerando pure le difficoltà in fase realizzativa dei salentini.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.

LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0