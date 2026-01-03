Pronostico Espanyol-Barcellona: dal 2018 quasi sempre la stessa storia

Espanyol-Barcellona è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico

Dal 2018 a questa parte l’Espanyol non è mai riuscito a portare a casa un derby contro il Barcellona. Solamente qualche pareggio, piazzato qua e la. Altrimenti solo sconfitte, preventivabili anche per quella che è la qualità della squadra adesso di Flick ma che negli anni ha avuto grandissimi tecnici.

Nonostante le tre vittorie di fila che hanno permesso ai padroni di casa di volare al quinto posto in classifica – insomma, fino al momento è stato un grandissimo campionato – le possibilità che l’Espanyol possa fare lo scherzetto ai blaugrana sono ridotte al minimo sindacale. Se mai ce ne stanno. Dopo aver iniziato molto male la propria stagione, il Barcellona con pazienza ha trovato i propri meccanismi ed è riuscito a riprendere il Real Madrid, adesso dietro tra le altre cose di quattro punti. Non è un grosso bottino e lo sappiamo, siamo solamente al giro di boa, ed è per questo che nessuno in casa catalana (ospite) ha l’intenzione di concedersi passi falsi.

Il primo appuntamento del nuovo anno regalerà come al solito, e come succede appunto dal 2018 a questa parte, una vittoria del Barcellona.

Come vedere Espanyol-Barcellona in diretta tv e streaming

La sfida Espanyol-Barcellona, gara valida per la diciottesima giornata della Liga spagnola, è in programma sabato alle 21. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata 1.47 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 1.57 su Goldbet e Lottomatica e 1.57 su Snai.

Il pronostico

Le gare del Barcellona regalano quasi sempre, anche perché la squadra di Flick un gol vuoi o non vuoi lo prende, almeno tre reti complessive. Dovrebbe succedere così anche in questo derby.

Le probabili formazioni di Espanyol-Barcellona

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Dolan, Exposito, Milla; Fernandez Jaen.

BARCELLONA (4-2-3-1): Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Garcia, Pedri; Lamine Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-3