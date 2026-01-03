Pronostico Bournemouth-Arsenal: è arrivata l’ora della rivincita

Bournemouth-Arsenal è una partita della ventesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una delle ultime squadre in campionato ha battuto l’Arsenal in campionato è stato il Bournemouth. Ebbene, la rivincita è pronta, subito. Sì, è passato un poco di tempo, visto che parliamo di una delle ultime giornate della passata stagione. Però, adesso, di possibilità che il Bournemouth possa ripetere l’impresa non ce ne stanno.

Vive un momento davvero magico l’Arsenal – a certificarlo, pure, l’affermazione contro l’Aston Villa nello scorso turno, una squadra praticamente distrutta – nonostante ci sia stato l’avvicinamento del City che non vuole mollare la presa. Arteta però, dopo anni e anni di gavetta, sembra aver maturato l’esperienza giusta per riuscire a gestire queste situazioni. Senza dimenticare che, rispetto agli anni scorsi, ha una rosa nettamente più forte e con quell’attaccante (che non sta segnando come era abituato) che è sempre mancato. Non solo in fase realizzativa, ma anche nei movimenti.

Insomma, la corsa al vertice, riprenderà senza nessuno scossone in Premier League almeno parlando della truppa che sin dalla prima giornata guarda tutti dall’alto verso il basso. La vittoria esterna è assicurata.

Come vedere Bournemouth-Arsenal in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Arsenal è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria dell’Arsenal è quotata 1.45 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.72 su GoldBet e Lottomatica e 1.70 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Il pronostico

Arsenal come detto prima e come avrete capito vincente. Non c’è possibilità che questo match possa finire in maniera diversa rispetto ad un’affermazione ospite. Match, inoltre, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Arsenal

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Scott, Tavernier; Brooks, Kluivert, Semenyo; Evanilson.

ARSENAL (4-3-2-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Jesus, Trossard.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2