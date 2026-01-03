Pronostico Atalanta-Roma, Gasp torna a Bergamo: dal 2017 è sempre uscito questo segno

Atalanta-Roma è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Nella prima uscita del 2026 Gian Piero Gasperini proverà su per giù le stesse sensazioni del suo collega De Rossi lunedì scorso nella sfida tra Roma e Genoa, in cui i giallorossi sono subito tornati al successo strapazzando 3-1 i rossoblù, guidati dall’ex bandiera del club capitolino. Il tecnico originario di Grugliasco per la prima volta dal 2016 fa ritorno da avversario a Bergamo, piazza che lo ha consacrato come uno dei migliori allenatori italiani (e non solo) e che lui, nel giro di un decennio, ha contribuito a condurre in un’altra dimensione, trasformando l’Atalanta da squadra da lotta per la salvezza a credibile contender per un posto in Champions League, leggendario ciclo in cui è riuscito pure a sollevare un trofeo prestigioso come l’Europa League.

Ma il ritorno di Gasperini alla New Balance Arena è solo uno dei numerosi temi che caratterizzano la sfida tra nerazzurri e capitolini, a più riprese diretti concorrenti negli ultimi anni per la qualificazione alla principale competizione europea. Oggi invece tra le due squadre ci sono ben 11 punti di differenza e questo a causa della prima parte di stagione deludente della Dea, non in linea con quello a cui ci aveva abituato con Gasp in panchina. L’inversione di tendenza c’è stata con l’arrivo di Raffaele Palladino – guarda caso uno dei cosiddetti “allievi” di Gasperini – che da quando è al timone ha conquistato sei vittorie in nove partite tra le varie competizioni, riportando l’Atalanta tra le prime dieci della classifica. Nello scorso turno, tuttavia, gli orobici non ce l’hanno fatta a strappare un punto con l’Inter capolista, passata a Bergamo con un gol di Lautaro Martinez (0-1). Rientrare in zona Europa non sarà affatto scontato.

Roma deludente in attacco ma solidissima dietro

La Roma invece si è scatenata contro il Genoa, archiviando subito la sconfitta di misura nello scontro diretto con la Juve e centrando l’ennesimo successo del 2025 (nessuno ha totalizzato più punti nell’anno solare appena conclusosi).

Nella notte dell’Olimpico Gasperini ha avuto le risposte che cercava dall’attacco – in gol sia Ferguson che Soulé – il reparto che più ha deluso in una prima parte di stagione in cui non sono mancate le soddisfazioni, grazie alle quali i capitolini sono in piena lotta scudetto, a -3 dalla vetta, e stabili al quarto posto. Uno dei punti forti di questa Roma tornata a sognare in grande con Gasperini è la difesa, la meno battuta del campionato (a malapena 11 gol subiti in 17 partite). Allarme rientrato per quanto riguarda Soulé: a Bergamo ci sarà anche l’argentino, che insieme al connazionale Dybala cercherà di innescare Ferguson, apparso motivato dopo le punzecchiature dell’allenatore. Niente da fare invece per Bailey, indisponibile insieme all’infortunato Pellegrini e al duo El Aynaoui-N’Dicka, entrambi impegnati in Coppa d’Africa. La competizione continentale che si sta svolgendo in Marocco penalizza pure la Dea, dal momento che Palladino è senza Kossounou e Lookman. Zappacosta sta meglio e partirà dal 1′. Davanti fiducia a Scamacca.

Come vedere Atalanta-Roma in diretta tv e in streaming

La sfida Atalanta-Roma è in programma sabato alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Roma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato a 3.05 su Goldbet e Lottomatica e a 3.20 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.78 su Sportbet.

Il pronostico

Dal 2017 lo spettacolo non è mai mancato a Bergamo ogni volta che si sono incrociate Atalanta e Roma. Da allora, infatti, entrambe le squadre hanno sempre segnato almeno un gol per parte. Stavolta immaginiamo invece una gara più bloccata, giocata sempre ad alta intensità ma meno prolifica. Normale, visto che i giallorossi subiscono pochissimi gol e che la Dea è cresciuta esponenzialmente in fase di non possesso da quando c’è Palladino. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Atalanta-Roma

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Musah, Ederson, de Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1