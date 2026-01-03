I pronostici di sabato 3 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Coppa d’Africa

I pronostici di sabato 3 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e i primi due ottavi di finale di Coppa d’Africa
Il Como di Cesc Fabregas inizia il 2026 in piena zona Europa: i lariani hanno 27 punti, sono sesti e devono pure recuperare una gara. Nella prima uscita del nuovo anno i lariani vanno a caccia di altri punti pesanti, pronti a far valere per l’ennesima volta la legge dello stadio “Sinigaglia” anche contro l’Udinese. Davanti al loro pubblico, infatti, il Como non ha mai perso ed è imbattuto insieme a Napoli e Juventus.
Nello scorso campionato in Lombardia finì 4-1 per il Como, che riuscì a vendicare la sconfitta per 1-0 rimediata all’andata in Friuli. Le quote sono sbilanciate dalla parte dei lariani ma non bisogna stupirsi, dal momento che a Lecce un settimana fa si è rivisto il Como dominante che abbiamo imparato a conoscere. E che in casa ha una marcia in più, essendo ancora imbattuto. I friulani, tuttavia, sono sempre andati a segno nelle ultime cinque giornate e non dovrebbero restare a secco di gol neppure in riva al lago.
I pronostici sulle altre partite
Il Genoa è rimasto imbattuto negli ultimi sei precedenti con il Pisa in Serie A, comunque molto datati. I bookie danno fiducia ai liguri, che hanno bisogno di ritrovare fiducia dopo le tre sconfitte di fila, ma la sensazione è che per Gilardino – ex del match nonché artefice dell’ultima promozione del Grifone dalla B alla A – questa sia una sorta di ultima spiaggia, visto che in caso di sconfitta le cose si complicherebbero per i nerazzurri. Ci aspettiamo una gara molto equilibrata, con il Genoa a fare la partita ed il Pisa che cercherà di fare male di rimessa. I toscani paradossalmente segnano più in trasferta che in casa (11 dei 12 gol li hanno realizzati lontano dal loro pubblico), motivo per cui dovrebbero riuscire a perforare almeno in un’occasione la non solidissima difesa genoana.
Pronostici: la scelta del Veggente
• 1X + OVER 1,5 in Como-Udinese, Serie A, ore 12:30
Vincenti
- SENEGAL (in Senegal-Sudan, Coppa d’Africa, ore 17:00)
- JUVENTUS (in Juventus-Lecce, Serie A, ore 18:00)
- BENFICA (in Benfica-Estoril, Primeira Liga, ore 19:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Espanyol-Barcellona, Liga, ore 21:00
- Al Ittihad-Al Taawoun, Saudi Pro League, ore 18:30
- Al Jazira-Shabab Al Ahli, Emirati Arabi Uniti, ore 16:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Genoa-Pisa, Serie A, ore 15:00
- Monaco-Lione, Ligue 1, ore 17:00
- Elche-Villarreal, Liga, ore 18:30
Il “clamoroso”
• MULTIGOL 1-2 CASA+MULTIGOL 1-2 OSPITE in Atalanta-Roma, Serie A, ore 20:45