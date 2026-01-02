Pronostico Nizza-Strasburgo: terza di fila per scacciare la paura

Nizza-Strasburgo è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 19: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Deve incredibilmente guardarsi alle spalle il Nizza, tredicesimo in classifica, e a soli cinque punti dalla zona retrocessione. Una squadra, quella rossonera, che negli ultimi mesi ha vissuto dei momenti complicati anche se, nell’ultimo match del 2025, è arrivata una vittoria contro il St. Etienne, in Coppa, che ha dimostrato che parliamo comunque di una squadra viva.

Serve una svolta immediata in questo 2026. Serve un colpo importante da piazzare per affrontare con tranquillità gli impegni prossimi. E contro lo Strasburgo (uno dei club che meglio ha fatto, contro ogni pronostico, in questa stagione francese) il compito è sì difficile, complicato, però c’è da dire che gli ultimi due incroci che il Nizza ha giocato in casa contro questa formazione li ha entrambi vinti. Ed è un dato, questo, che deve essere per forza di cose sottolineato.

Il Nizza non è una squadra costruita per lottare per queste posizioni di classifica. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi e lo sappiamo. Ma questo 2026 si potrebbe aprire con tre punti davvero pesantissimi, perché i rossoneri hanno i favori del pronostico secondo noi. E poi, si parla già, di una squadra da rinforzare. Inizia la risalita.

Come vedere Nizza-Strasburgo in diretta tv e in streaming