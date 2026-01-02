Pronostico Monaco-Lione: l’anno nuovo col sorriso

Monaco-Lione è una partita della diciassettesima giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 17: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Sei partite di fila in trasferta in campionato e nessuna vittoria. Il Lione di Paulo Fonseca che dopo aver scontato la squalifica il mese scorso è tornato in panchina, non riesce a imprimere alla propria stagione un buon passo. Almeno quando gioca lontano dai propri tifosi.

Il Monaco, che sogna di avvicinarsi a questa squadra, invece nell’ultima dell’anno in casa ha fatto il colpaccio contro il Psg. Tre vittorie nelle ultime cinque sono un buon bottino che fa ben sperare per questo primo match del nuovo anno. Certo, il Lione è una buona squadra, e la classifica lo dimostra, quindi il compito per i monegaschi rimane comunque complicato e anche molto. Possiamo dire, comunque, che rispetto a quelle che di solito sono le partite del massimo campionato francese, che non hanno una logica quasi mai, soprattutto se parliamo delle possibili segnature che ci possono essere, questo match sia uno di quelli che assicura spettacolo.

Ci aspettiamo quindi – e anche i numeri che vengono fuori guardando questi due club – una gara con molte emozioni che, nel calcio, significa ovviamente vedere molti gol. E non ci stupiremmo che il segno finale possa essere quello più scontato. E sotto, nel nostro pronostico, ve lo diciamo.

Come vedere Monaco-Lione in diretta tv e in streaming