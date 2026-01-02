Pronostico Genoa-Pisa, in trasferta cambia tutto: questo segno ingolosisce

Genoa-Pisa è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Genoa e Pisa si ritrovano di fronte quasi tre anni dopo. L’ultimo precedente risale a gennaio 2023, ma il campionato in cui militavano entrambe era quello di Serie B (per la cronaca, a Marassi terminò 0-0). E l’obiettivo di rossoblù e nerazzurri, oggi, è quello di non tornarci, in cadetteria: sfida ardua, visto che quando siamo praticamente arrivati al giro di boa sia liguri che toscani sono impelagati nella lotta per non retrocedere.

Complice un calendario che improvvisamente si è fatto in salita, il Genoa sembra aver perso la spinta propulsiva che aveva trovato in seguito all’arrivo di Daniele De Rossi. Zero punti con Inter, Atalanta e Roma: ma se con le due lombarde il Grifone non aveva affatto demeritato, prendendosi comunque gli applausi per le prestazioni arcigne ed orgogliose, all’Olimpico lunedì scorso le cose sono andate in modo diverso. Nella serata del ritorno di De Rossi nella “sua” Roma il Genoa è stato spazzato via dai giallorossi a causa di un primo tempo da film horror, in cui i rossoblù sono finiti sotto di tre gol già dopo la mezz’ora ed hanno mostrato una fragilità mentale che durante il nuovo corso non si era mai vista. De Rossi deve provare a sistemare una difesa che continua a subire molti gol e che non resta inviolata da ottobre.

Genoa che mantiene comunque un vantaggio di due punti sulla terzultima, il Verona, che però ha una gara da recuperare. Sono tre, invece, le lunghezze che separano il Grifone dal Pisa terzultimo. La situazione della neopromossa è decisamente più complessa: la vittoria manca da due mesi e nelle ultime cinque giornate gli uomini di Alberto Gilardino hanno raccolto a malapena un punto, frutto del pari contro il Cagliari. Una settimana fa non è bastata una prestazione generosa per evitare la sconfitta con la Juventus (0-2), con l’attacco che – soprattutto tra le mura amiche – continua a sparare a salve.

Gilardino, a tal proposito, per il delicato scontro diretto di Marassi ritrova l’attaccante Nzola, rientrato dalla Coppa d’Africa, ed il suo collega di reparto Meister, che dovrebbe partire dal 1′ dopo aver smaltito l’influenza. Nel Genoa tra i pali si rivede Leali, pronto a rientrare una volta terminata la squalifica. In attacco si contendono una maglia Ekuban e Colombo ma l’ex Milan è di poco favorito.

Come vedere Genoa-Pisa in diretta tv e in streaming

La sfida tra Genoa e Pisa, in programma sabato alle 15:00 allo stadio “Ferraris” di Genova, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Genoa è rimasto imbattuto negli ultimi sei precedenti con il Pisa in Serie A, comunque molto datati. I bookie danno fiducia ai liguri, che hanno bisogno di ritrovare fiducia dopo le tre sconfitte di fila, ma la sensazione è che per Gilardino – ex del match nonché artefice dell’ultima promozione del Grifone dalla B alla A – questa sia una sorta di ultima spiaggia, visto che in caso di sconfitta le cose si complicherebbero per i nerazzurri. Ci aspettiamo una gara molto equilibrata, con il Genoa a fare la partita ed il Pisa che cercherà di fare male di rimessa. I toscani paradossalmente segnano più in trasferta che in casa (11 dei 12 gol li hanno realizzati lontano dal loro pubblico), motivo per cui dovrebbero riuscire a perforare almeno in un’occasione la non solidissima difesa genoana.

Le probabili formazioni di Genoa-Pisa

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo.

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Piccinini, Aebischer, Hojholt, Angori; Meister, Tramoni.

Il Pisa riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1