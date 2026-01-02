Pronostico Como-Udinese: altri tre punti per mettere pressione alle big

Como-Udinese è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il Como di Cesc Fabregas inizia il 2026 in piena zona Europa: i lariani hanno 27 punti, sono sesti e devono pure recuperare una gara. I tifosi biancoblù non potevano sperare in un girone d’andata migliore di questo dopo che la proprietà in estate non aveva certo badato a spese per rinforzare ulteriormente la rosa. Sabato scorso Nico Paz e compagni sono tornati a vincere, strapazzando 3-0 il Lecce al “Via del Mare” al termine di una prestazione sontuosa. Quello che ci voleva, insomma, per archiviare la doppia sconfitta con Inter e Roma che sembrava avesse un po’ minato l’autostima del gruppo.

Nella prima uscita del nuovo anno i lariani vanno a caccia di altri punti pesanti, pronti a far valere per l’ennesima volta la legge dello stadio “Sinigaglia”. Davanti al loro pubblico, infatti, il Como non ha mai perso ed è imbattuto insieme a Napoli e Juventus.

In riva al lago è di scena l’Udinese, che una settimana fa ha evitato quella che sarebbe stata la seconda sconfitta consecutiva dopo l’inspiegabile figuraccia di Firenze riacciuffando la Lazio in pieno recupero con un gol di Davis (1-1). Un accenno di reazione, comunque, c’è stato: evidentemente la decisione della dirigenza di mandare la squadra in ritiro (anche il giorno di Natale) in seguito al 5-1 con l’ultima in classifica – che fino ad allora non aveva mai vinto – ha sortito gli effetti sperati. Pur avendo un rendimento fortemente discontinuo, la squadra di Kosta Runjaic è in una posizione di classifica tranquilla, che non suscita apprensione: l’Udinese è undicesima a quota 22 punti, 10 in più del Verona terzultimo.

Il tecnico bianconero a Como ritrova il portiere Okoye, che ha scontato la squalifica comminatagli dopo l’assurdo rosso di Firenze, ed anche Rui Modesto, eliminato con la sua Angola dalla Coppa d’Africa. Per il resto, solito ballottaggio sulla sinistra tra Kamara e Bertola. Dall’altro lato, Fabregas non potrà contare in difesa sullo squalificato Diego Carlos: la linea a quattro sarà composta da Alex Valle, Kempf, Ramon e Smolcic. Assenti gli infortunati Morata, Goldaniga, Addai e Diao.

Come vedere Como-Udinese in diretta tv e in streaming

La sfida tra Como e Udinese, in programma sabato alle 12:30 allo stadio “Sinigaglia” di Como, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Como è quotata a 1.73 su Goldbet e Lottomatica e a 1.72 su Sportbet. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.91 su Sportbet.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Nello scorso campionato in Lombardia finì 4-1 per il Como, che riuscì a vendicare la sconfitta per 1-0 rimediata all’andata in Friuli. Le quote sono sbilanciate dalla parte dei lariani ma non bisogna stupirsi, dal momento che a Lecce un settimana fa si è rivisto il Como dominante che abbiamo imparato a conoscere. E che in casa ha una marcia in più, essendo ancora imbattuto. I friulani, tuttavia, sono sempre andati a segno nelle ultime cinque giornate e non dovrebbero restare a secco di gol neppure in riva al lago.

Le probabili formazioni di Como-Udinese

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Kuhn, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas.

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1